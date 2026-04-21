Gobierno de Canarias y cabildos pactan prorrogar el Fdcan con el mismo presupuesto: 2.619 millones

El Gobierno canario y los cabildos han acordado prorrogar de 2027 a 2037 el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), para lo que contará con los mismos fondos, 1.600 millones de las arcas regionales y el resto aportados en distintos porcentajes por cada institución insular hasta los 2.600 millones en total.

Así lo han anunciado tras la IV Conferencia de Presidentes el titular del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y la presidenta de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Lola García, quienes han anunciado que a las infraestructuras generales, la empleabilidad y la I+D+I, ejes que han centrado las inversiones entre 2016 y 2026, se sumarán en adelante las dirigidas a construir y rehabilitar vivienda y a ampliar las dotaciones sociosanitarias.

La inversión total de 2.619 millones de euros generó un impacto en la economía del Archipiélago que se han multiplicado hasta ascender a 4.504 millones de euros y 47.278 empleos creados. El titular del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, destacó que el balance ha tenido un efecto directo en el desarrollo y la cohesión territorial del Archipiélago, con el objetivo de avanzar hacia una Canarias de islas iguales. Clavijo explicó que, al ritmo actual de ejecución, el FDCAN 2016-2026 1.581 millones de euros serán aportados por el Gobierno de Canarias (el 60%) y 1.038 millones por los cabildos, ayuntamientos y universidades (40%). La inversión materializada desde 2016 a 2024 ha facilitado la creación de 44.459 empleos: 26.314 directos y 18.145 indirectos e inducidos. Si estos resultados se proyectan a los diez años planificados, los puestos de trabajo creados serán 47.278, lo que evidencia que el Fondo ha funcionado como motor del empleo en Canarias.

Nuevos objetivos

Fernando Clavijo y Lola García explicaron que Gobierno, cabildos y ayuntamientos comenzarán desde ya a diseñar el próximo Fondo Canario de Desarrollo 2027-2037. Afirmaron que los excelentes resultados del FDCAN en sus diez primeros años de vida garantizan su continuidad sobre la base del mismo modelo de cogobernanza y planificación que "tan buenos resultados ha dado". Sin embargo, Ejecutivo y corporaciones insulares coinciden en que hay que repensar las líneas de inversión fijadas en 2016 para ajustarlas a los retos de la Canarias de 2026. En este sentido, el presidente y la titular de la Fecai apostaron por integrar en los próximos ejes del Fondo de Desarrollo dos prioridades claras: vivienda e infraestructuras sociosanitarias.

Equipos técnicos y políticos del Ejecutivo autonómico y los siete cabildos comenzarán a reunirse en las próximas semanas con el objetivo de cerrar en mayo un acuerdo sobre las prioridades a las que se dirigirá el FDCAN 2027-2037. El objetivo es cerrar un acuerdo en junio para empezar a trasladar este acuerdo a los nuevos convenios.