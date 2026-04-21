El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
El ejecutivo adopta esta decisión para garantizar la seguridad de los asistentes, coordinar las medidas preventivas y garantizar la comunicación con todos los recursos
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por evento multitudinario, a partir de las 12:00 horas del lunes 27 de abril, ante la próxima visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife el próximo mes de junio.
Esta decisión se adopta en base a la situación prevista y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
La razón, esgrime el ejecutivo canario, es garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.
La prealerta se aplicará solo a las islas de Gran Canaria y Tenerife, adonde se desplazará el papa León XIV.
Coordinación del dispositivo
La Dirección General de Emergencias avanza que se realizarán convocatorias del comité asesor del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (Plateca) para coordinar el dispositivo.
Durante la visita del papa León XIV a Canarias, el Plateca pasará a situación de alerta.
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