La Guardia Civil lo confirma: así pueden evitar los canarios ser víctimas de estafas y proteger sus cuentas bancarias

Las estafas digitales llevadas a cabo por los ciberdelincuentes continúan evolucionando y cada vez están más elaboradas y son más creíbles, Las autoridades han detectado un aumento de los engaños que buscan vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que explican a los ciudadanos las claves fundamentales para evitar las estafas. "Atención a estos consejos para evitar estafas. Por desgracia, están a la orden del día", advierten.

Tono de urgencia

Uno de los métodos más utilizado por los ciberdelincuentes es el smishing, una técnica que consiste en el envío de mensajes por parte de un delincuente a un usuario haciéndose pasar por una entidad, banco o institución publica con el propósito de conseguir información personal y bancarias para acceder a sus cuentas y realizar cargos.

Además, suelen ser avisos alarmantes que buscan que la víctima actúe de manera rápida y sin comprobar si se trata de una estafa. La principal recomendación es desconfiar siempre de los mensajes inesperados, especialmente si se trata de una urgencia.

Nunca facilites datos personales ni bancarios

La Guardia Civil insiste en que ninguna entidad solicita contraseñas o datos bancarios a través de SMS o coreos electrónicos. Al compartir esta información los estafadores pueden acceder fácilmente a las cuentas bancarias y realizar operaciones sin permiso.

Enlaces sospechosos

Cuidado con los mensajes que incluyen enlaces sospechosos, ya que estos enlaces envía a la víctima a páginas web falsa que suelen imitar perfectamente a los originales. La Guardia Civil insiste en no acceder a enlaces desconocidos y escribir la dirección web manualmente para comprobar si es segura.

Verificar

Comprobar siempre la autenticidad de cualquier mensaje, corroe electrónico o llamada de desconocidos. Revisar el remitente, detectar errores en el menaje o desconfiar de las solicitudes poco comunes puede ser clave para detectar un fraude.

Cómo actuar si has sido víctima

Si ya has caído en una estafa, la clave está en actuar con rapidez:

Contactar inmediatamente con el banco

Bloquear cuentas y tarjetas para que no pueden realizar operaciones

para que no pueden realizar operaciones Denunciar antes las autoridades presentando pruebas.

La prevención es la clave para evitar cualquier fraude. Por ello, los agentes recomiendan prestar atención a las llamadas o mensajes recibidos y desconfiar de contactos inesperados para evitar pérdidas económicas y problemas.