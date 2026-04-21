La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua

La hija de Fayna Bethencourt da un paso al frente y se estrena públicamente en la interpretación con ‘Valentina’, el nuevo trabajo del grupo canario Belice, una propuesta con sello feminista, emocional y muy ligada a la idea de la supervivencia y el empoderamiento. Lo hace, además, en un contexto especialmente simbólico: compartiendo escena con su madre en unas piezas promocionales que convierten esta experiencia en algo artístico, íntimo y profundamente personal.

El lanzamiento supone la primera vez que la joven participa en un proyecto de estas características de forma pública. Según explica la propia Fayna Bethencourt, ha sido una decisión tomada con libertad, ya siendo mayor de edad, y vinculada a una propuesta que le apetecía especialmente por su significado. No se trata solo de aparecer en cámara, sino de formar parte de una historia que conecta con lo emocional y con el recorrido vital de su propia familia.

Una aparición con carga simbólica

En los clips promocionales de ‘Valentina’, la hija de Fayna interpreta una versión joven de su madre. La similitud entre ambas aporta todavía más fuerza a unas imágenes concebidas desde lo simbólico, en las que la memoria, la identidad y la herencia emocional cobran protagonismo. Esa elección narrativa refuerza el tono del proyecto, pensado desde una mirada femenina y atravesado por la resistencia y la autoestima.

La propia Fayna destaca que el valor de esta participación no está en el ruido externo que pueda generar, sino en el recuerdo que deja para ambas. Para madre e hija, este trabajo compartido queda ya como una experiencia especial, un pequeño archivo emocional que va más allá de la promoción musical. “Hay gente que tiene fotos en un álbum”, viene a resumir la actriz, “y nosotras vamos a tener esto”, en referencia a unos clips que guardarán como memoria de un momento vivido juntas.

Teatro, formación y una decisión personal

Aunque esta es su primera aparición pública de este tipo, la joven no llega completamente ajena al mundo escénico. Fayna Bethencourt explica que ambas han estado vinculadas al teatro y que su hija también ha recibido formación con Romina Vives, actriz y directora a la que cita como parte de ese aprendizaje previo. Ese bagaje da contexto a un debut que no nace de la improvisación, sino de una inquietud artística trabajada con discreción.

La actriz canaria insiste, además, en que su hija ha querido dar este paso porque así lo ha decidido ella misma. Esa es una de las claves que atraviesan el proyecto: la voluntad de mostrarse en una obra concreta, cuidada y hecha “con todo el amor del mundo”. Lejos de una exposición gratuita, la aparición pública se presenta como un gesto meditado, ligado a una experiencia compartida con su madre y al deseo de participar en algo que ambas sienten cercanas.

Fayna Bethencourt junto a su hija / Fayna Bethencourt

Belice da un nuevo salto

El estreno interpretativo llega de la mano de Belice, una formación con recorrido dentro del panorama musical canario, donde ya ha logrado visibilidad y reconocimiento. Según detalla Fayna Bethencourt, el grupo ha sido nominado en certámenes como Click and Roll y los Premios Isla, y se encuentra ahora en una nueva etapa con la mirada puesta también en la Península.

Con ‘Valentina’, Belice busca dar un paso más con una propuesta que combina música, mensaje y relato visual. Y en ese universo, la irrupción pública de la hija de Fayna Bethencourt no aparece como un simple detalle anecdótico, sino como uno de los elementos más sensibles y auténticos del proyecto: el comienzo de una voz propia dentro de una historia contada entre generaciones.