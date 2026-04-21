Martes inestable en Canarias: lluvias, calima y bajada de temperaturas

El tiempo dará un giro este martes en Canarias con una combinación de nubes, calima ligera y lluvias que, aunque en general serán débiles, podrían ser localmente intensas en algunas zonas del archipiélago.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones aparecerán de forma ocasional a lo largo del día, con mayor probabilidad en las islas de mayor relieve y especialmente a primeras y últimas horas.

Las temperaturas irán en descenso, con máximas que alcanzarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 21 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas rondarán los 17 grados en ambas capitales.

El viento soplará del noroeste flojo a moderado, girando a norte o noreste con el paso de las horas. En el caso de Tenerife, no se descartan intervalos de viento fuerte durante la madrugada en zonas expuestas, con alguna racha puntual de mayor intensidad.

Por islas, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte y zonas interiores, con lluvias débiles o localmente moderadas en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En Lanzarote y Fuerteventura la probabilidad de lluvia será menor, abriéndose claros durante la tarde, aunque con presencia de calima ligera en altura.

En cuanto al estado del mar, se prevén condiciones de marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de hasta dos metros.

La predicción por islas

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el interior y este por la tarde y en el sur a últimas horas. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables al final del día. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso; mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero descenso en zonas altas. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 - 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, abriendo amplios claros durante la tarde. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso, mínimas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 - 25

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, abriendo amplios claros durante la tarde. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso; mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 22

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte y sureste. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables a primeras y últimas horas. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas con pocos cambios salvo moderado descenso en el sureste; mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero descenso en zonas altas. Viento del noroeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, girando a noreste por la tarde. En cumbres centrales, oeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 - 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el interior y sureste por la tarde. Probables lluvias ocasionales, de carácter débil en general. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de oeste a noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 - 23

LA PALMA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el este durante la segunda mitad del día. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte. Probables lluvias ocasionales, de carácter débil en general, principalmente en las vertientes con orientación norte. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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