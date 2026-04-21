Los médicos tensan el pulso: dos días de huelga y amenaza de más paros en Canarias

La huelga de médicos en el Servicio Canario de Salud (SCS) no solo continúa, sino que se intensifica. El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha anunciado la ampliación de las movilizaciones con una segunda jornada de paro el martes 28 de abril, que se suma a la ya convocada para el día 27.

Con esta decisión, el colectivo endurece su posición tras semanas sin avances y retoma las protestas iniciadas los pasados 19 y 20 de marzo, en un contexto además de movilización a nivel estatal dentro del sector sanitario.

Desde SEMCA denuncian una “ausencia total de diálogo” por parte de la Consejería de Sanidad y critican que la consejera Esther Monzón no se haya reunido “ni una sola vez” con el comité de huelga desde el inicio del conflicto. A su juicio, la administración autonómica está eludiendo su responsabilidad mientras deriva el problema hacia el ámbito estatal.

El ninguneo es evidente, sostienen desde el sindicato, que advierte de que la falta de respuesta solo está contribuyendo a agravar la situación. En este sentido, aseguran que la convocatoria del día 28 responde directamente a esa falta de interlocución y no descartan nuevas jornadas de huelga si no se abre una vía real de negociación.

Reivindicaciones pendientes

Los médicos mantienen una batería de reivindicaciones que consideran clave para mejorar sus condiciones laborales y la calidad asistencial. Entre ellas, destaca la exigencia de contar con una mesa de negociación propia para el colectivo y la creación de juntas de personal específicas, medidas que, según SEMCA, dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias y podrían implementarse sin coste económico.

A nivel estatal, reclaman además la aprobación de un Estatuto Médico propio que regule de forma diferenciada las condiciones del personal facultativo dentro del sistema sanitario.

El sindicato subraya que, aunque algunas de sus demandas corresponden al Ministerio de Sanidad, existen al menos una docena de cuestiones que sí son competencia directa del Ejecutivo autonómico y que siguen sin abordarse.

Impacto en la sanidad

Ante la nueva convocatoria, SEMCA responsabiliza directamente a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del SCS, Adasat Goya, de las consecuencias que puedan derivarse de los paros, como la suspensión de consultas, intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas durante los días de huelga.

“El comité de huelga sigue proponiendo diálogo y negociación”, insisten, pero advierten de que, si la respuesta institucional sigue siendo el silencio, “no quedará más opción que seguir escalando en la huelga”, a pesar del impacto que pueda tener en los pacientes.

La ampliación de la huelga confirma que el conflicto entre los médicos y la administración sanitaria canaria entra en una fase más tensa. Con dos jornadas consecutivas de paro y la posibilidad de nuevas movilizaciones en el horizonte, el sistema sanitario público en Canarias se enfrenta a un escenario de creciente incertidumbre en las próximas semanas.