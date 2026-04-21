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Piden auxilio desde una neumática con 33 migrantes a bordo, entre ellos un menor, en plena ruta hacia Canarias

Salvamento Marítimo recibió en torno a las cinco de la madrugada de este martes la petición de ayuda a 61 milllas al noroeste de Tan-Tan, en Marruecos

Imagen de archivo de una neumática localizada en aguas de Canarias.

Imagen de archivo de una neumática localizada en aguas de Canarias. / CEDIDO POR @SALVAMENTOGOB

Aránzazu Fernández

Buscan una neumática con 33 migrantes a bordo, entre ellas dos menores de edad y un bebé, que salió el pasado lunes, 20 de abril, de las costas marroquíes con destino a Canarias, según la información facilitada a través de la alerta.

Salvamento Marítimo recibió alrededor de las cinco de la madrugada de este martes una petición de auxilio desde la citada embarcación precaria a la deriva a 61 millas al noroeste de Tan-Tan (Marruecos), señalan fuentes de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, a la que pertenece Salvamento Marítimo.

Aviso a varias embarcaciones

Ante las dificultades para localizar a los migrantes, según las coordenadas facilitadas desde la neumática, Salvamento Marítimo dio aviso a embarcaciones que pudieran encontrarse por la zona con el fin de que trataran de avistar a los migrantes.

Noticias relacionadas y más

Autoridades marroquíes han trasladado a Salvamento Marítimo que una patrullera de la Marina marroquí trata de localizar a los migrantes.

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