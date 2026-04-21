Los sindicatos llaman a la participación este 1º de Mayo en Canarias para reivindicar vivienda y regularización

Las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la participación este 1º de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en Canarias con el objetivo de reivindicar el derecho a una vivienda digna y la regularización de los inmigrantes.

Así lo han puesto este martes de manifiesto la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, y el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, durante una rueda de prensa para presentar los actos organizados en seis islas bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Precisamente Frahija recordó que el secretario estatal de su sindicato, Unai Sordo, dijo este lunes que hay que convertir el 1º de Mayo en un "clamor social" por el derecho a la vivienda y que nadie debería dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda en condiciones de dignidad.

En lo que se refiere a Canarias, CCOO ha hecho especial hincapié en la importancia de la participación del sindicato a través de su servicio CITE para ayudar en la regularización extraordinaria que afecta a unas 40.000 personas en las islas. Todo ello, con el objetivo de que "nadie se quede sin sus derechos y aportar nuestro granito contra aquellos que promueven el odio".

"Respuestas concretas" para las Islas

Por su parte, el secretario de UGT Canarias, Manuel Navarro, subrayó que las "Islas necesitan respuestas concretas y urgentes" a problemas estructurales que condicionan la vida presente y futura de los canarios".

"Es necesario apostar más por la formación de calidad, se están dando pasos en buena dirección, pero hay que seguir reforzando este aspecto si queremos que el mercado laboral actual y las personas trabajadoras estén en sincronía", aseveró.

Además, ambos sindicatos han resaltado que se movilizan por la seguridad y la salud en el trabajo, la reducción de la jornada, las mejoras salariales, la transición ecológica, los servicios públicos de calidad, la igualdad y la diversidad, o la protección frente a los despidos.

Movilizaciones en Canarias

En cuanto a las movilizaciones, en Lanzarote habrá una caravana de coches a las 10.00 horas; y en Fuerteventura una concentración a las 11.00 horas en la Calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario.

Ya en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convocado una manifestación que partirá a las 11.00 horas desde el Parque San Telmo y recorrerá las calles Muelle de Las Palmas, Avenida Rafael Cabrera, Calle Muro y Calle Obispo Codina para finalizar en la Plaza Santa Ana.

En lo que a Santa Cruz de Tenerife respecta, a las 10.30 horas habrá una manifestación que saldrá desde la Plaza Weyler para seguir por la Calle Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, San Francisco y finalizar en la Plaza de la Candelaria.

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Finalmente, en Santa Cruz de La Palma se ha convocado una concentración a las 11.00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Canarias; y en Valverde (El Hierro) habrá otra a las 12.00 horas, también frente a la Subdelegación de Gobierno.