Abascal insta al obispo de Canarias a "salir de palacio" y ver los efectos de la inmigración
El presidente de Vox acusa a José Mazuelos de hacer negocio con la migración ilegal
EFE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al obispo de Canarias, José Mazuelos, de hacer negocio con la "inmigración ilegal" y le ha instado a "salir del palacio" y "bajar" para ver sus consecuencias.
Abascal ha respondido así en un mensaje en la red social X a las declaraciones realizadas por Mazuelos en un encuentro informativo convocado para analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la visita del papa León XIV de junio próximo.
El obispo ha advertido de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y ha opinado que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen la acogida de personas migrantes.
En respuesta, el líder de Vox ha escrito en X que "algunos que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos".
Este no es el primer encontronazo de Santiago Abascal con los obispos a cuenta de la inmigración.
En agosto del año pasado se mostró "perplejo y entristecido" por la posición de parte de la jerarquía eclesiástica en materia migratoria y en febrero cargó contra la "deriva" de los obispos que criticaban la postura de Vox: "Que digan misa", les espetó.
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