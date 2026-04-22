Adelina Torres, militar: "La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional"

El Ministerio de Defensa ha concedido el XIII Premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas' a la cabo primero Adelina Torres Díaz, natural de Candelaria y destinada en el Regimiento de Infantería 'Tenerife' 49, integrado en la Brigada Canarias”XVI del Mando de Canarias. Con este reconocimiento, la militar se convierte en la primera mujer canaria en recibir este galardón, que distingue la trayectoria, el compromiso y la contribución de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas españolas.

Usted es la primera militar canaria en obtener el Premio Soldado Idoia Rodríguez, ¿qué sintió al recibir este galardón?

Nervios. Lo primero que sentí fueron unos nervios aterrradores, una responsabilidad, un gran peso porque no solo es un gran honor recibirlo, es la responsabilidad de continuar siendo acreedora de tal reconocimiento. Soy la primer canaria a título individual que lo recibo, pero no podemos olvidarnos de las pioneras que nos abrieron la puerta a esta gran institución y que de manera colectiva también están reconocidas con este galardón.

El jurado ha destacado su constancia y entrega. ¿Qué valores considera fundamentales para cualquier militar hoy en día?

Todas aquellas que lleven pegada la lealtad: la que sube a los superiores y baja a los subordinados; la lealtad que lleva camino de ida y vuelta. El compromiso, el que se adquiere con cada uno de los compañeros que llevas a tu lado y el que adquieres con España, con la patria. El compañerismo, llevado al máximo exponente. El respeto: por la institución, por lo que representa, por su historia, su pasado, su presente y su futuro. El único derecho de un militar es ser bien mandado, y su único deber es exigirlo hasta que lo sea.

Adelina Torres en una de las misiones / La Provincia

A lo largo de su carrera ha participado en distintas operaciones y misiones internacionales. ¿Alguna experiencia que la haya marcado especialmente?

Te marcan todas y cada una de ellas; te modifican la percepción que tienes de tu día a día, te cambian la manera de ver las necesidades y aprendes que no se necesita tanto para ser feliz. Te das cuenta de la suerte que tuvimos al nacer donde lo hemos hecho. Te marca perder compañeros; te marca la dureza y la exigencia del terreno, del trabajo diario, de ver que, aunque se esté cansado, siempre se puede más. Te marca darte cuenta de que, durante la misión, la familia que de verdad importa no es la que dejas en España, sino la que viajó a tu lado a ese lugar perdido del mundo. Son demasiadas cosas las que traes en la mochila cuando regresas de una misión, unas buenas y otras malas, pero todas ellas te hacen crecer como persona y como militar.

"Son demasiadas cosas las que traes en la mochila cuando regresas de una misión, unas buenas y otras malas"

¿Qué cambios ha visto en los últimos años en la integración y visibilidad de la mujer en las Fuerzas Armadas?

Los cambios más significativos que se aprecian son normativos. A nivel institucional, estamos integradas al 100 % y no existe limitación para ocupar cualquier puesto táctico, más allá de la falta de años de servicio necesarios para alcanzar el empleo o el cargo. Desde los inicios hasta los tiempos modernos se aprecian muchos cambios. Uno de ellos, y creo que el más importante, es la percepción social. Al tratarse tradicionalmente de una profesión asociada a los hombres, la apertura de las Fuerzas Armadas a la sociedad, junto con el trabajo incansable para dar a conocer quiénes somos, ha conseguido visibilizar una labor que va mucho más allá de las cotas de género, demostrando que se trata de una profesión de integración y vocación.

¿Qué retos existen todavía?

El reto que nos queda es seguir eliminando las barreras que, por cultura, nos ponemos nosotras mismas. Las mujeres tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que la mayor limitación que encontrarán para formar parte de las Fuerzas Armadas son ellas mismas. No hay mayor discriminación hacia nuestro esfuerzo y el de todas las que nos precedieron que aceptar un trato de favor por nuestra condición sexual. Somos nosotras quienes debemos mantenernos en el camino del respeto y la igualdad.

Adelina Torres, en una de sus misiones. / La Provincia

El Ministerio de Defensa ha estado trabajando en reforzar la presencia en misiones internacionales y la digitalización de unidades. ¿Cómo impacta esto en el trabajo diario de los militares?

La labor internacional que realizan las Fuerzas Armadas es, sin duda, una de las razones por las que he sido acreedora de este premio. Prueba de ello es el reconocimiento a las cinco misiones internacionales realizadas. La preparación constante es uno de los pilares que sostienen nuestra institución, y la modernización y adecuación de los conocimientos adquiridos forman parte de nuestra tarea diaria, ejecutada de manera continua, desde la preparación individual hasta la preparación colectiva y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

"La preparación constante es uno de los pilares que sostienen nuestra institución"

El galardón honra la memoria de la soldado Idoia Rodríguez. ¿Qué mensaje espera transmitir a quienes aspiran a servir en el Ejército?

No tuve la suerte de conocer o trabajar junto a la soldado Idoia Rodríguez, pero he tenido el gran honor de trabajar con Niyiret y Argudín, también fallecidos en Afganistán. El único mensaje que puedo darles es que eligen una profesión de hombres y mujeres sacrificados, que antepondrán tu vida a la suya propia, que darán su vida para protegerte porque lo llevamos en la sangre. Eligen una profesión exigente, pero igualmente gratificante; una profesión que se convertirá en una forma de vida. Ser miembro de las Fuerzas Armadas no es un simple trabajo, es una forma de entender la vida, sin más lujos que los que puedas llevar en tu propia mochila. Es elegir una profesión de honor, simplemente por vocación.

Dada su experiencia en misiones internacionales, ¿qué se podría mejorar en la cooperación entre Fuerzas Armadas de distintos países para garantizar la seguridad?

Creo que la dilatada experiencia de nuestras Fuerzas Armadas y, por ende, de sus miembros en numerosas misiones internacionales, incluidas catástrofes medioambientales a nivel mundial, habla por sí sola. El papel de España y de muchos otros países ha quedado más que demostrado en incontables ocasiones. El respeto a las costumbres locales de los lugares de despliegue, el trabajo conjunto y constante con diferentes ejércitos, la realización continua de ejercicios de integración multinacionales y muchos más aspectos hacen de las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas un referente para otros países, de los que aprendemos y a los que enseñamos, formando así un perfecto engranaje que garantiza la eficacia y la seguridad en cualquier operación que se nos encomiende.