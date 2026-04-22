Asprocan sostiene que la sanidad vegetal lastra la competitividad del campo canario

Asprocan, la entidad que agrupa a las organizaciones de productores de plátano de Canarias, ha advertido ante la Comisión Europea de que la sanidad vegetal se ha convertido en el principal problema estructural para los cultivos canarios.

Esto se debe a la reducción de materias activas autorizadas sin alternativas adaptadas a las condiciones específicas del archipiélago.

Durante su intervención en el Diálogo de Implementación celebrado en Bruselas, presidido por el vicepresidente ejecutivo comunitario Raffaele Fitto, la organización señaló que esta situación está afectando de forma directa a la competitividad de las explotaciones agrarias de Canarias, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Restricciones fitosanitarias

Según expuso el sector, las restricciones fitosanitarias vigentes en la Unión Europea colocan a los productores de las regiones ultraperiféricas en una posición de desventaja frente a las importaciones procedentes de terceros países, que operan bajo normativas menos exigentes.

Asprocan subrayó que la práctica desaparición de materias activas autorizadas, sin soluciones técnicas alternativas viables para las condiciones agroclimáticas de las islas, está generando dificultades crecientes para sostener la productividad.

Asimismo, indicó que esta circunstancia compromete la viabilidad económica de las explotaciones.

Propuestas

En este contexto, la organización trasladó a la Comisión más de 40 propuestas de enmienda al Reglamento Ómnibus de la UE, centradas en cuatro ámbitos: sanidad vegetal, normas de calidad y comercialización, Política Agrícola Común y promoción de productos agroalimentarios.

Entre las medidas planteadas en materia fitosanitaria figuran la creación de un procedimiento específico y acelerado para la autorización de productos en las regiones ultraperiféricas.

También se propuso la introducción de salvaguardas que eviten la retirada de sustancias esenciales mientras no existan alternativas, así como el establecimiento de periodos transitorios de hasta cinco años.

Asimismo, el sector propuso incentivar el desarrollo de soluciones fitosanitarias adaptadas a estas regiones.

Otras propuestas incluyen reconocer, a efectos de registro, los ensayos realizados por universidades, administraciones públicas y centros de investigación acreditados.

El encuentro forma parte de un proceso de diálogo abierto por la Comisión Europea con representantes económicos de las regiones ultraperiféricas para identificar medidas de simplificación normativa.

Dichas medidas buscan facilitar su acceso al mercado único y reforzar su competitividad, agrega la nota.

Asprocan considera que este foro supone una oportunidad para que las especificidades de territorios como Canarias queden reflejadas en la regulación europea, especialmente en ámbitos clave para su actividad agraria.