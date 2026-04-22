Bono consumo Canarias 2026: cómo conseguirlo, cuándo sale y cuánto puedes ahorrar

Comprar por 50 euros pagando 25 será posible en Canarias a partir del 28 de abril con los bonos consumo Archipiélago, una campaña pensada para impulsar las compras en el comercio de proximidad y que ya ha despertado el interés de cerca de 1.500 establecimientos. Esos negocios han solicitado adherirse al programa, que comenzó el pasado 15 de abril y cuyos puntos de venta podrán consultarse en esta web.

El dato lo dio a conocer este martes el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, durante una visita a las zonas comerciales abiertas de Triana, en Gran Canaria, donde estuvo acompañado por representantes del sector y comprobó la acogida que está teniendo la iniciativa antes de la apertura de ventas.

Bonos de 50 euros

Los bonos se pondrán a la venta el próximo martes, 28 de abril, a las 12.00 del mediodía. Cada uno tendrá un valor de 50 euros, aunque el usuario solo pagará 25, ya que la otra mitad estará financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como gestoras del programa.

En total se han habilitado 97.918 bonos distribuidos entre todas las islas. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro por isla, lo que supone una inversión de hasta 100 euros y la posibilidad de realizar compras por valor de 200.

La campaña cuenta con una inversión total de 3 millones de euros, financiados por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionados en colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias. De esa cantidad, 2.448.000 euros se destinan directamente a los bonos, mientras que el resto cubrirá los gastos de gestión y desarrollo.

Según las previsiones del programa, esa partida permitirá una inyección de 4.895.900 euros en el tejido comercial del Archipiélago, al sumar la aportación pública y el gasto directo de los consumidores en los establecimientos participantes.

Todo tipo de negocios

Entre los negocios que ya han pedido incorporarse figuran locales de alimentación, boutiques, calzado, deporte y tiendas de electrónica. Además, podrán participar autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos fijados en las bases.

Quedan fuera, entre otros, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional.

Los bonos solo podrán utilizarse en compras presenciales y en establecimientos adheridos de la misma isla en la que hayan sido adquiridos, con el objetivo de reforzar el consumo de proximidad. Serán nominativos, no transmisibles y no reembolsables, aunque sí compatibles con descuentos, promociones y rebajas aplicados por cada comercio.

Cada establecimiento tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, si bien ese límite podrá ampliarse si la evolución del programa así lo aconseja. Entre los sectores incluidos figuran también negocios de informática, telefonía, bricolaje, juguetería, moda, complementos y deportes, entre otros.

Durante la visita a Triana, Domínguez defendió la medida como una fórmula de apoyo al pequeño comercio, a los autónomos y a las familias, al considerar que contribuye a sostener la actividad de miles de pequeños negocios y a mantener vivo el tejido comercial canario.

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La distribución de bonos por islas será la siguiente: Tenerife, 35.988; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; Fuerteventura, 6.629; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; y El Hierro, 2.952.