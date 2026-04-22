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Canarias espera lluvias persistentes este jueves y un ligero descenso de temperaturas, según pronostica la Aemet

El archipiélago canario se enfrenta a una jornada el 23 de abril de nubes y posibles precipitaciones, sobre todo, en las islas de mayor relieve

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

FOTO: Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias este jueves, cuando se esperan lluvias que pueden ser localmente persistentes en algunas islas, acompañadas de posibles descensos ligeros de temperaturas y viento flojo a moderado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 17 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento flojo de componente norte u oeste, según las zonas, que tenderá a aumentar a moderado por la tarde.

En las aguas del archipiélago se prevén vientos variables aunque con predominio de la componente norte y fuerza 1 a 3 o 2 a 4, según qué latitudes, marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos durante la madrugada que tienden a poco nuboso a partir de la mañana, con algún intervalo ocasional durante las horas centrales. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 23

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con algún intervalo ocasional durante las horas centrales, cuando habrá baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en la mitad norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las máximas. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

Nuboso en general, abriéndose claros a últimas horas del día. En el norte y este, se esperan precipitaciones débiles persistentes que podrán aumentar a moderadas durante las horas centrales y la tarde. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En zonas altas, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 20

TENERIFE

Nuboso en general, salvo en el Teide que estará despejado. Al final del día tiende a intervalos nubosos. En el norte y vertiente este se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser persistentes. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur y cumbres centrales, especialmente en las máximas. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En cumbres centrales, moderado de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 21

LA GOMERA

Nuboso en general con precipitaciones débiles persistentes que podrían ser localmente moderadas. Al final del día tiende a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Predominio de intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en el norte y este. Al final del día tiende a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en las máximas. Viento flojo de componente norte. En zonas altas, viento flojo de componente oeste, girando a moderado del norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 22

EL HIERRO

Nuboso en general que tiende a intervalos nubosos al final del día. Baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en el norte. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en las máximas. Viento flojo a moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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