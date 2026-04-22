Canarias espera lluvias persistentes este jueves y un ligero descenso de temperaturas, según pronostica la Aemet
El archipiélago canario se enfrenta a una jornada el 23 de abril de nubes y posibles precipitaciones, sobre todo, en las islas de mayor relieve
Los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias este jueves, cuando se esperan lluvias que pueden ser localmente persistentes en algunas islas, acompañadas de posibles descensos ligeros de temperaturas y viento flojo a moderado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La máxima alcanzará los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 17 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento flojo de componente norte u oeste, según las zonas, que tenderá a aumentar a moderado por la tarde.
En las aguas del archipiélago se prevén vientos variables aunque con predominio de la componente norte y fuerza 1 a 3 o 2 a 4, según qué latitudes, marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.
La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Intervalos nubosos durante la madrugada que tienden a poco nuboso a partir de la mañana, con algún intervalo ocasional durante las horas centrales. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 15 23
FUERTEVENTURA
Poco nuboso en general, con algún intervalo ocasional durante las horas centrales, cuando habrá baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en la mitad norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las máximas. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 21
GRAN CANARIA
Nuboso en general, abriéndose claros a últimas horas del día. En el norte y este, se esperan precipitaciones débiles persistentes que podrán aumentar a moderadas durante las horas centrales y la tarde. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En zonas altas, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 20
TENERIFE
Nuboso en general, salvo en el Teide que estará despejado. Al final del día tiende a intervalos nubosos. En el norte y vertiente este se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que podrán ser persistentes. En el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur y cumbres centrales, especialmente en las máximas. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En cumbres centrales, moderado de componente oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 17 21
LA GOMERA
Nuboso en general con precipitaciones débiles persistentes que podrían ser localmente moderadas. Al final del día tiende a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, que aumenta a moderado por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 22
LA PALMA
Predominio de intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en el norte y este. Al final del día tiende a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en las máximas. Viento flojo de componente norte. En zonas altas, viento flojo de componente oeste, girando a moderado del norte a últimas horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 14 22
EL HIERRO
Nuboso en general que tiende a intervalos nubosos al final del día. Baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en el norte. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en las máximas. Viento flojo a moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo de componente oeste girando a moderado del norte a últimas horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 17
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