Canarias seguirá con tiempo inestable este miércoles: lluvia, calima y menos calor

El tiempo seguirá inestable este miércoles en Canarias, con cielos nubosos, presencia de calima en altura y lluvias que, aunque en general serán débiles, podrían ser localmente intensas en algunos puntos del archipiélago.

Según la previsión meteorológica, las precipitaciones serán más probables a primeras y últimas horas del día, especialmente en las islas de mayor relieve, donde podrían registrarse episodios de mayor intensidad de forma puntual.

Las temperaturas continuarán en ligero descenso, dejando máximas en torno a los 21-22 grados en las capitales canarias, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 17 grados. El viento soplará del noroeste flojo a moderado, con tendencia a girar a norte o noreste a lo largo de la jornada. En zonas expuestas no se descartan intervalos de mayor intensidad, sobre todo durante la madrugada.

Por islas, predominarán los cielos nubosos en el norte y zonas interiores, con lluvias ocasionales en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En las islas orientales se abrirán más claros durante la tarde, aunque con presencia de polvo en suspensión en capas altas de la atmósfera.En el mar, se esperan condiciones de marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste.

En conjunto, una jornada marcada por la variabilidad, el descenso térmico y un ambiente más fresco que en días anteriores.

La predicción por islas

GRAN CANARIA

Nuboso en general, salvo en el oeste donde habrá intervalos nubosos con claros durante las horas centrales. En el este, son probables las lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 - 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16- 21

TENERIFE

Cumbres centrales despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso de las máximas en el norte y noreste de la isla. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 - 21

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 - 21

LA PALMA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el este durante la segunda mitad del día. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 - 20

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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