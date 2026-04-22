Patrimonio cultural autonómico
El cuadro oculto del Parlamento de Canarias verá la luz en agosto
La empresa Cúrcuma culminará en cuatro meses dos años de trabajos de restauración del óleo con los dos blasones provinciales que fue cubierto en la I Legislatura con pintura y el tapiz con el escudo oficial
En el Parlamento hay un cuadro –fechado, a falta de más datos, en 1906– que, según los expertos en Patrimonio Cultural, se adelantó dos décadas al estatus biprovincial de Canarias, que no fue realidad hasta 1927. Pero en algún momento de la I Legislatura alguien quiso ocultarlo, aunque se desconocen los argumentos. ¿Porque en aquellos primeros tiempos de la autonomía había que intentar enterrar el pleito y ensalzar la unidad? No hay respuesta.
Ese lienzo datado en 1906 es del pintor palmero Manuel González Méndez -el mismo que firmó las dos polémicas escenas que presiden el salón de pleno y cuyos protagonistas son dos controvertidas figuras de la conquista del Archipiélago: Pedro de Vera (invasor de Gran Canaria) y Alonso Fernández de Lugo (La Palma y Tenerife).
No hay ningún registro documental ni fotográfico de esa obra, pero la tradición oral asegura que existe y está ahí.
Petición del Cabildo de Tenerife
Por ese motivo, la Cámara regional decidió atender en verano de 2024 una petición efectuada en 2019 por la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife: "Se hace necesaria la recuperación y restauración del tercer lienzo, devolviendo al espacio noble del salón un discurso unitario, al tiempo que se recupera para el público general una obra de uno de los más prestigiosos artistas canarios de todos los tiempos y sin duda uno de los más internacionales".
Un año antes, ya el Servicio de Patrimonio Histórico cabildicio solicitó "comprobar la existencia de una tercera pintura que parece que se mantiene oculta por una plancha de madera".
Según los datos aportados por el propio Cabildo tinerfeño, el óleo sobre lienzo adherido al muro tiene unas dimensiones de 252 por 173 centímetros y "fue tapado con un repostero en los años 80 del siglo XX, durante la I Legislatura". Una ocultación -bajo cuatro capas superpuestas de pintura que, además, han sido cubiertas por el tapiz oficial que preside el salón de plenos-, que comenzaron a desvelar los pinceles restauradores de la empresa Cúrcuma, con sede en Tacoronte, durante el inhábil mes de agosto de hace dos años, en unos trabajos que supusieron un desembolso de 7.284 euros. Esos trabajos culminarán dentro de cuatro meses, con la segunda y última fase, aunque aún no se ha desvelado su consignación presupuestaria.
Devolver al hemiciclo su identidad
Para ello, la presidenta de la asamblea legislativa canaria, Astrid Pérez, mantuvo este miércoles un encuentro con la coordinadora de la restauración, Agustina Torino, y el administrador de la empresa Cúrcuma, José del Rosario, responsables de los trabajos de recuperación del desconocido escudo adherido al muro del hemiciclo.
"Esta obra forma parte de la historia de la Cámara y su recuperación permitirá devolver al hemiciclo un elemento esencial de su identidad", aseguró Pérez tras la reunión.
En esta segunda fase, los materiales aplicados serán específicos para los trabajos de restauración en intervenciones de Patrimonio, toda vez que toda la estructura arquitectónica que alberga la Cámara regional es Bien de Interés Cultural (BIC) y, como reconoce un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los cuadros adosados a la pared con hormigón son "parte indisoluble del edificio".
Unos trabajos que, además, cambiarán la fisonomía del salón plenario de las cuatro últimas décadas, ya que fuentes del Parlamento confirmaron que la nueva joya pictórica presidirá el hemiciclo y se desechará el repostero que la ocultó por razones ignotas.
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