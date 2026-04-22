Más de 150 quejas por falta de atención al alumnado con necesidades especiales en Canarias
La Diputada del Común, Lola Padrón, anuncia investigaciones y pedirá medidas al Gobierno autonómico tras escuchar a las familias que denuncian situaciones de exclusión en los centros educativos del Archipiélago
La diputada del Común, Lola Padrón, planteará recomendaciones y abrirá investigaciones de oficio para garantizar el derecho a una educación inclusiva de los menores con necesidades especiales en Canarias, en un contexto en el que ya se han presentado más de 150 reclamaciones por la falta de atención a este alumnado en las islas.
Durante su intervención en un encuentro con los medios de comunicación, Padrón explicó que ha escuchado a numerosas madres y padres cuyos hijos sufren un «claro problema de exclusión» y que, en algunos casos, se ven obligados a sacarlos de los centros educativos por la falta de recursos que permitan atenderlos adecuadamente.
Profesores “desbordados”
La diputada del Común avanzó que exigirá al Gobierno de Canarias el cumplimiento de la ley canaria de Educación, que establece que el presupuesto educativo debe alcanzar el 5 % del Producto Interior Bruto del Archipiélago. Este incremento, señaló, permitiría contar con los auxiliares educativos necesarios en las aulas.
Padrón subrayó que la falta de recursos es generalizada y que el profesorado se siente «desbordado por esta situación», que además, indicó, se está «externalizando» sin contar con una ley del tercer sector que permita actuar de forma adecuada.
El papel clave de los auxiliares
En este contexto, defendió que los auxiliares de apoyo en las aulas constituyen una figura «fundamental» para adaptar la educación a las necesidades de este alumnado.
Por su parte, la presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, señaló que la falta de atención ha motivado la creación de este colectivo hace un año y medio, que ya cuenta con representación en todas las islas salvo El Hierro
Reclamaciones en aumento
Buriticá explicó que fue la plataforma la que promovió la reunión con la Diputada del Común tras «tocar muchas puertas» sin obtener respuesta ante lo que calificó como «maltrato institucional», una situación que, aseguró, se ha intensificado durante la actual legislatura.
Según denunció, este problema afecta a la mayoría de los centros educativos, donde el funcionamiento depende en gran medida de la «buena voluntad del profesorado» ante la falta de recursos, lo que deriva en modelos segregados como las aulas enclave o de educación especial.
Presión sobre el alumnado
La presidenta de la plataforma advirtió también de que algunos alumnos son expulsados o sancionados por conductas que no pueden ser atendidas adecuadamente por la falta de personal. En estos casos, añadió, las familias llegan a recibir advertencias de que se recurrirá a la policía o a los servicios sociales si no recogen a los menores durante el horario escolar.
«La presión contra el alumnado con necesidades especiales ha aumentado», afirmó Buriticá, quien indicó que en las islas se han presentado ya más de 150 reclamaciones relacionadas con la falta de atención a este colectivo.
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