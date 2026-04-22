¿El ERE de Nestlé afectará a los centros de Canarias? La empresa anuncia dónde se realizarán los 301 despidos
La compañía de productos alimentarios está realizando recortes en su plantilla en todo el mundo y ya ha acabado con 16.000 puestos de trabajo
Nestlé, una de las multinacionales alimentarias más reconocidas del mundo, ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a 301 trabajadores de sus centros españoles. El ajuste se centrará en las oficinas, centros de distribución y producción que tiene compañía por todo el territorio. Ante esta situación, muchos empleados canarios vinculados a la empresa se preguntan si la medida podría tener algún impacto en las islas y en su puesto de trabajo.
La empresa suiza ha revelado que en su plan global hará 16.000 despidos en su estrategia de "transformación operativa". Según el comunicado emitido por Nestlé, el objetivo de estos despidos es "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo". En total, la empresa tiene 4.158 trabajadores en los centros afectados.
Desde la multinacional alegan que el sector atraviesa una "profunda evolución", marcada por procesos de automatización y digitalización, pero también por cambios en los hábitos de consumo. La compañía confiesan que cada vez más clientes optan por marcas blancas y por productos más ajustados de precio o , una tendencia que está afectando a algunas de sus líneas de negocio y que explica parte de esta reestructuración.
Siete centros estarán afectados por el ERE
Nestlé ha anunciado que los despidos se realizarán la sede central de la compañía en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y a otras seis fábricas de todo el país:
- Girona
- Reus (Tarragona)
- Pontecesures (Pontevedra)
- Sebares (Asturias)
- La Penilla (Cantabria)
- Miajadas (Cáceres)
La empresa asegura que el ERE se llevará a cabo con "transparencia y respeto" para que los afectados puedan recibir toda la información necesaria y las compensaciones oportunas tras este despido.
Por el momento, los empleados de los centros de los centros de Güímar y El Goro pueden estar tranquilos. Estas son las plataformas de distribución que Nestlé tiene en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, y de las que depende el abastecimiento de los productos de la compañía en las islas.
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