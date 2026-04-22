EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Delcy Rodríguez dice que le pidió acceso a los fondos de Venezuela a la directora del FMI La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le pidió acceso a unos 5.000 millones de dólares que tiene el país suramericano en Derechos Especiales de Giro (DEG) de esta institución. "Hoy hablé con la directa general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que venezuela acceda a su derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua", dijo la mandataria durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (oeste).

Petro anuncia que su reunión con Delcy Rodríguez se centrará en la seguridad fronteriza El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que la reunión que sostendrá el próximo viernes en Caracas con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se centrará en la seguridad en la frontera común, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo. "Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva", afirmó el mandatario en un consejo de ministros televisado.

China pide a EEUU levantar el bloqueo a Cuba China instó este martes a Estados Unidos a levantar el embargo a Cuba y aseguró que "muchos países" reclaman el fin de las sanciones contra la isla, en un momento de creciente presión internacional para aliviar la situación en el país caribeño. El portavoz de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que también "personas de distintos sectores en Estados Unidos" se oponen al "bloqueo" y pidió a Washington "escuchar estas llamadas justas". El portavoz añadió que el Gobierno estadounidense debe "poner fin de inmediato" al embargo, las sanciones y "cualquier forma de coerción y presión" contra Cuba.

Venezuela otorga la libertad condicional a Rafael Ramírez, exalcalde opositor de Maracaibo La Justicia de Venezuela otorgó este lunes la libertad condicional al opositor Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado. Además, fue liberado con restricciones el ex director general de seguridad ciudadana de Maracaibo David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.

Habla Delcy Rodríguez La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes no descansar hasta que cada venezolano se sume a una peregrinación nacional para exigir el fin de las sanciones contra el país. "No voy a descansar hasta que cada venezolano, cada venezolana, se sume a la peregrinación (...). Todos en unión nacional en un solo clamor, en un solo canto que es el fin de las sanciones para nuestra patria", dijo Rodríguez durante una visita en una escuela de Caracas.

"Medidas alternativas" a 51 detenidos El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la Justicia otorgó la semana pasada "medidas alternativas" a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la convivencia y paz, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que las medidas fueron solicitadas para personas "procesadas o condenadas" por delitos relacionados con "atentados contra la institucionalidad democrática", sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.

Persecución y hostigamiento Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, denunció este lunes persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro (este). "Vehículos sin identificación han estado constantemente en mi residencia. Me han estado siguiendo en actividades políticas y de organización ciudadana que estamos realizando en la entidad", afirmó el activista político en su cuenta de X.

María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos" La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reclamado este lunes que haya "elecciones impecables" pronto en España, tras señalar que sus "afectos y preferencias" respecto a la política española están "clarísimas", aunque ha evitado explicitarlas. (Seguir leyendo)

Delcy Rodríguez responde a los insultos de "mona" y pide a los venezolanos alejarse del "clasismo y el racismo" "Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional. Un camino desprovisto de clasismo y de racismo". La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se tomó cuatro minutos para pedir paciencia a los venezolanos al hacer un balance de sus primeros 100 días al frente del Poder Ejecutivo que quedó vacante con el "secuestro" de Nicolás Maduro. En ese breve discurso hizo una clara alusión a un hecho que tuvo lugar durante el mitin de la opositora María Corina Machado en Madrid, donde la mandataria provisional fue llamada "mona". El incidente se señaló al pasar, pero no pasó inadvertido para el Gobierno ni la oposición que intenta recuperar las calles y la iniciativa. De hecho, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había calificado horas antes de "terribles" esos dichos y aseguró que "no fueron contra Delcy nada más", sino "contra la mujer venezolana". (Seguir leyendo)