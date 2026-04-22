El Hospital Insular de Gran Canaria incorpora un innovador implante para tratar el glaucoma avanzado
La nueva tecnología Istent Infinite permite insertar tres microdispositivos para favorecer el drenaje del humor acuoso y reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma moderado a avanzado
El servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha estrenado en el Archipiélago la implantación del dispositivo Istent Infinite, una tecnología diseñada para el tratamiento del glaucoma.
Este avance supone un paso importante en la atención oftalmológica en Canarias, al incorporar una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite mejorar el control de esta enfermedad ocular.
En qué consiste el nuevo implante
El Istent Infinite es un sistema innovador que actúa sobre la malla trabecular del ojo, responsable del drenaje del humor acuoso. Este líquido es esencial para mantener la presión ocular, nutrir las estructuras internas y facilitar la correcta refracción de la luz.
La intervención consiste en la inserción de tres microdispositivos (stent) que favorecen la salida del humor acuoso. De esta manera, se logra reducir la presión intraocular, principal objetivo en el tratamiento del glaucoma.
Este procedimiento se enmarca dentro de la llamada cirugía mínimamente invasiva, lo que implica menor agresividad para el paciente y una recuperación más rápida en comparación con técnicas tradicionales.
Mejora en relación a técnicas anteriores
El hospital ya utilizaba desde 2020 un dispositivo previo, el Istent inject w, que permitía la inserción de dos stent y estaba indicado principalmente para pacientes con glaucoma en fases iniciales o moderadas.
La principal diferencia del nuevo sistema es que incorpora tres stent, lo que consigue un mayor descenso de la presión intraocular. Esto amplía las posibilidades de tratamiento, permitiendo su uso en pacientes con glaucoma moderado a avanzado, que hasta ahora contaban con menos opciones quirúrgicas de este tipo.
El glaucoma, una enfermedad silenciosa
El glaucoma es una patología ocular que constituye la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Su evolución suele ser progresiva y, en muchos casos, sin síntomas evidentes en fases iniciales, lo que dificulta su detección precoz.
El tratamiento se centra principalmente en reducir la presión intraocular para frenar el daño en el nervio óptico. En este contexto, la incorporación de nuevas tecnologías como el Istent Infinite representa un avance relevante en la lucha contra esta enfermedad.
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