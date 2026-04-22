Multa de 200 euros por no interpretar bien esta señal: la DGT avisa a los conductores canarios

Tráfico ha vuelto a poner el foco en las señales más habituales en las carreteras, ya que muchas de ellas generan dudas y con el paso de los años algunos conductores olvidan el significado de las menos frecuentes.

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de sus canales oficiales ha insistido en la importancia de conocer el significado de la señal P-25 tanto para evitar sanciones económicas como situaciones de riesgo en las carreteras.

¿Qué significa?

Se trata de una señal triangular con el bordo rojo, el fondo blanco y dos flechas negras en su interior en sentido contrario, una hacia arriba y otra hacia abajo. Este distintivo advierte de un tramo de circulación en doble sentido, lo que significa que la vía cuenta con un carril para cada sentido.

Esta señal pertenece al grupo de las que advierten de un peligro. "Indica que la vía pasa a tener tráfico en ambos sentidos, generalmente tras un tramo de sentido único. Se recomienda extremar la atención y moderar la velocidad ante la posible presencia de vehículos de frente", explica la DGT.

Este es el motivo por el que hay que respetar la señal

La señal P-25 alerta de un aumento del peligro durante el tramo, sobre todo si el conductor está pensado en realizar un adelantamiento. Ante esta señal, es fundamenta extremar al precaución porque circulan vehículos en ambos sentidos.

La DGT recuerda a los conductores que en estos caos deben contar con un buen campo visual, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad con el vehículo delantera para evitar el aumento de siniestros en las carreteras.

Sanciones

No interpretar correctamente las señales y, por lo tanto, no respetar la normativa de tráfico establecido puede acarrear graves sanciones económicas, que incrementan dependiendo la gravedad. En estos casos, los conductores se puede enfrentar a sanciones de hasta 100 euros si la infracción es leve. También sanciones de 200 euros y perdida de puntos del carné de conducir si la infracción es más grave.

Hasta 500 euros y la retirada de puntos de la licencia en los caos en los que se comentan infracciones bastante graves. Por ello, desde Tráfico insisten en que reconocer la señales y respetarlas no solo evita multas, sino que también garantizar la seguridad vial.