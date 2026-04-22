Una neumática llega por sus propios medios con dos migrantes a bordo al oeste de Lanzarote

Una neumática arribó en la noche de ayer martes a Caleta Caballo, localidad del municipio de Teguise (oeste de Lanzarote), con dos migrantes magrebíes a bordo, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

La zodiac arribó por sus propios medios a la citada localidad costera a las 22.10 horas del martes.

Los varones indicaron que habían salido de Sidi Ifni (Marruecos) hacía tres días.

Rescate a la deriva al este de Lanzarote

Se trata de la segunda embarcación con migrantes desembarcados ayer en Lanzarote. La Salvamar Al Nair rescató la pasada jornada a 22 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres, que navegaban en una lancha neumática que se encontraba a la deriva a 20 kilómetros al este de Lanzarote.

Neumática en Caleta Caballo, en el municipio de Teguise, en la que llegaron dos personas por sus propios medios / La Provincia

Todos ellos han desembarcado ya en aparente buen estado en el puerto de Arrecife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.