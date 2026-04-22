Una neumática llega por sus propios medios con dos migrantes a bordo al oeste de Lanzarote
La zodiac arribó en la noche del martes con dos magrebíes a la localidad de Caleta Caballo, en el municipio de Teguise, tras haber salido de Sidi Ifni hacía tres días
Una neumática arribó en la noche de ayer martes a Caleta Caballo, localidad del municipio de Teguise (oeste de Lanzarote), con dos migrantes magrebíes a bordo, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
La zodiac arribó por sus propios medios a la citada localidad costera a las 22.10 horas del martes.
Los varones indicaron que habían salido de Sidi Ifni (Marruecos) hacía tres días.
Rescate a la deriva al este de Lanzarote
Se trata de la segunda embarcación con migrantes desembarcados ayer en Lanzarote. La Salvamar Al Nair rescató la pasada jornada a 22 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres, que navegaban en una lancha neumática que se encontraba a la deriva a 20 kilómetros al este de Lanzarote.
Todos ellos han desembarcado ya en aparente buen estado en el puerto de Arrecife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
- Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
- Un falso Quevedo desata la locura paseando por la zona de Las Canteras: tuvo que intervenir la policía
- El Estrella sube a Tercera RFEF por el ex de la UD Las Palmas Ángel Sánchez: 'Va por ti, hermano
- El TJSC tumba el plan que regula el futuro de Gran Canaria tras tres años en vigor
- El 'modelo Zubieta' como agua bendita para la UD Las Palmas: Copa, cantera y explotación de Anoeta
- Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
- El propietario 'fantasma' que no aparece en los papeles: su ausencia bloquea durante 28 años la finalización de un edificio de 30 viviendas en Ingenio