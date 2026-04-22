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Una neumática llega por sus propios medios con dos migrantes a bordo al oeste de Lanzarote

La zodiac arribó en la noche del martes con dos magrebíes a la localidad de Caleta Caballo, en el municipio de Teguise, tras haber salido de Sidi Ifni hacía tres días

Zodiac en Caleta Caballo este miércoles, 22 de abril, en la que llegaron dos personas

Zodiac en Caleta Caballo este miércoles, 22 de abril, en la que llegaron dos personas / La Provincia

Aránzazu Fernández

Una neumática arribó en la noche de ayer martes a Caleta Caballo, localidad del municipio de Teguise (oeste de Lanzarote), con dos migrantes magrebíes a bordo, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

La zodiac arribó por sus propios medios a la citada localidad costera a las 22.10 horas del martes.

Los varones indicaron que habían salido de Sidi Ifni (Marruecos) hacía tres días.

Rescate a la deriva al este de Lanzarote

Se trata de la segunda embarcación con migrantes desembarcados ayer en Lanzarote. La Salvamar Al Nair rescató la pasada jornada a 22 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres, que navegaban en una lancha neumática que se encontraba a la deriva a 20 kilómetros al este de Lanzarote.

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Neumática en Caleta Caballo, en el municipio de Teguise, en la que llegaron dos personas por sus propios medios

Neumática en Caleta Caballo, en el municipio de Teguise, en la que llegaron dos personas por sus propios medios / La Provincia

Todos ellos han desembarcado ya en aparente buen estado en el puerto de Arrecife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

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