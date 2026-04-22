El obispo de la Diócesis de Canarias defiende la acogida a los migrantes: "Algunos deberían subirse a un cayuco cinco días para ver cómo llegan"

La sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid acogió un encuentro con los medios de comunicación para ahondar en el contexto de la visita del papa León XIV a España, heredado de su predecesor Francisco, preocupado por la migración y que aceptó la invitación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el fin de visibilizar y lanzar al mundo un grito de auxilio sobre la incidencia de esta realidad.

El prelado de la Diócesis de Canaria, José Mazuelos, instó a algunos a subirse cinco días a un cayuco para ver cómo llega, mientras el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, cuando se le preguntó por la financiación desde administraciones públicas confirmó que el Gobierno autonómico aporta un millón de euros y el Cabildo de Tenerife, medio; menos es este último caso que los 750.000 euros que destina a la gala de los premios Dial, "y con el papa no se paga entrada".

La secretaria de Caritas en Gran Canaria, Cayi Suárez, contextualizó la realidad de la población en el Archipiélago, donde una cuarta parte es migrante, para deslizar ante los periodistas un "en Madrid pocos autónomos hay".

Contexto de la visita papal

El obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, destacó que el viaje es "altamente significativo" dada la realidad de la migración en todo el mundo y, en particular, la incidencia en Canarias, al ser la frontera sur de Europa, a donde llega la población en cayucos. "La misión de la Iglesia consiste en la primera acogida, que se intenta que sea amable y adecuada para tratar los casos de forma puntual". "Es una realidad que a veces nos supera y nos puede", para recordar la situación del muelle de La Restinga, en El Hierro, con una población de 9.000 habitantes y que el pasado año recibieron a 25.000 personas.

Eloy Santiago recordaba las palabras del papa Francisco, para hacer constar que "nos sentimos importantes ante esta ruta tan mortífera", y confió en que la visita permita visibilizar este triste drama a nivel mundial, centrado en la ruta atlántica.

El prelado de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, tomó el relevo a las palabras de Eloy Santiago para sentenciar que la ruta atlántica es mortífera. "A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco cinco días para ver cómo llega". "Hay que ser humano", sentenció Mazuelos, que trajo al recuerdo cuando la población de Lanzarote se lanzó al mar a ayudar a los migrantes, o igual que ocurrió con los pescadores de Arguineguín.

El obispo de Gran Canaria recordó el peligro que supone la migración que parte del sur de África con un futuro incierto, en particular aquellos que desvía la corriente a América, "y no llegan". "También se experimenta la solidaridad de todas las islas y en particular en Canarias".

También recordó que hay otra ruta, la del Sáhara, que no sale y donde hay tantos muertos. "Es un problema global de toda Europa y toda España. Hay que buscar la solidaridad de los países de origen y hay que luchar con las mafias. Buscar fórmula de que los mismos migrantes puedan venir a trabajar de otra forma". "Es difícil la acogida, pero desde Canarias hablamos de que ha llegado un cayuco y tenemos claro lo que hay que hacer. Por lo menos cuando llegue a Canarias que se encuentren que los traten con dignidad".

El papel de Cáritas en Canarias

Desde Cáritas Canarias, su responsable Cayi Suárez, se planteó "poner en contexto que Canarias se encuentra en pobreza estructural. Sufre que el 25,5% de la población está en situación de exclusión social y el 24% de la población extranjera llega de América, a lo que se une la situación de la ruta atlántica migratoria".

"En Canarias nuestro papel es atender desde la emergencia a la inserción laboral que se desarrolla desde la acogida, la protección y la promoción, poniendo a la persona en el centro. Hay que proteger la vulneración de derechos y denunciar esta situación; proteger a las personas que llegan en situaciones sangrantes, duelo, frustración, impotencia, trastornos de salud mental, mutilaciones en el tránsito y es fundamental la acogida".

El mensaje del papa León XIV en esta visita es la unidad, la belleza y la caridad. "Unidad como dos diócesis que acompañan la realidad de las personas vulnerables. Intentamos acompañar desde lo que somos y lo que tenemos, con servicios básicos, víctimas de trata, familias con menores, tutelados menores de 18 años... con alimentación, asistencia, asesoramiento social y jurídico, pisos para tutelados...", explicó la responsable de Cáritas en Canarias.

"Poner rostro de Jesús en el rostro de las personas: una oportunidad para la fortaleza. No lo vivimos como una carga, sino como una esperanza", añadió Cayi Suárez, que agradeció la implicación de las diócesis de España, con los corredores de hospitalidad, para que extutelados puedan ser acompañados en la Península. "Ese es el papel que juega la Iglesia desde Canarias". "Es fundamental seguir al lado de los más vulnerables. La caridad comprende ponernos al lado del otro para acompañar y facilitar que salga de esa situación concreta".

Corredores de hospitalidad

A pregunta del portavoz de la CEE, desde Cáritas Canarias se recordó: "la primera patera llegó con dos personas en 1994; algo que podría parecer anecdótico se convirtió en una realidad. No son corredores humanitarios. Los corredores de hospitalidad son una consecuencia de la exhortación de la Conferencia Episcopal con las comunidades acogedoras. Los corredores pretenden que sea una mirada nacional; el acompañamiento diario, al lado de los últimos; el objetivo es detectar a aquellos que tienen 18 años y no tienen apoyos y se ven abocados al sinhogarismo y la prostitución y trata, darles una oportunidad desde los corredores de hospitalidad", explicó Cayi Suárez.

A preguntas de Alfa y Omega, que se interesó por el número de migrantes atendidos por los corredores de hospitalidad, Cayi Suárez confirmó que llevan operativos cuatro o cinco años y se han acogido cincuenta jóvenes. "Trabajamos desde la evidencia de que no tratamos personas sino acompañamos procesos de vida". "Sobre los actos sobre migración en las Islas, no hay una agenda confirmada", dijo la representante de Cáritas.

El obispo de Gran Canaria puso énfasis en la necesidad de poner rostro al emigrante: "nos fastidia mucho cuando se trata al inmigrante como un número; es un rostro. Hay que ver la vida tan dura para meterse cinco días en un cayuco". "Y al mismo tiempo esos cayucos vienen cargados de esperanza confiados en que saldrán adelante". "En caso de que tengamos encuentro con el papa y los migrantes, los testimonios serán fundamentales".

Regularización y realidad social

Desde la agencia Efe se planteó el proceso abierto recientemente para la regularización de migrantes. De nuevo, Cayi Suárez dijo que "el proceso de regularización es consecuencia de una demanda de la Iglesia. No es más que poner rostro y dignidad a su permanencia como sociedad. Las personas migrantes ya participan de nuestros colegios, de servicios de salud. Ya están aportando. En Canarias, sin migrantes no funcionaría la hostelería, el cuidado de mayores, trabajadoras en hogar. El papel en Canarias de la Iglesia es acompañar a estas personas en los trámites para que tengan información y sean conscientes de todo el proceso de regulación".

Cayi Suárez matizó que a la Diócesis de Gran Canaria acudieron 200 personas el primer día de apertura del plazo de regulación. Cáritas no está acreditada para los informes de vulnerabilidad, que corresponde a los servicios municipales, pero somos el reflejo de esa realidad.

Mazuelos, como moralista según dijo, abordó el problema del contenido. "Tenemos rostro delante", y ese es el reto. Eloy Santiago recordó que es un recorrido muy largo, que no está vinculado con la visita del papa, sino que es el resultado de más de noventa entidades de la Iglesia.

Visita del papa y agenda

Desde Informativos Telecinco se cuestionó cuándo se conocerá la visita del papa a España. La secretaria de Cáritas Gran Canaria habló de 22.000 migrantes desde 2020, y no solo llegados en cayucos, pero sí solo a Gran Canaria, y precisó que el 50% está en situación administrativa irregular; solo este año se han atendido a 1.118 migrantes desde comienzo de año en la diócesis. "El 24 % de la población canaria es extranjera".

"Más ganas que yo no tiene nadie de conocer la agenda; pero estamos pendientes de su publicación", precisó Eloy Santiago.

Financiación y organización

Sobre los preparativos y la financiación, Eloy Santiago admitió que existe mucho interés de las personas, que reúnen ya 1.200 voluntarios de los 1.500 previstos. "Estamos en una fase preparatoria y hacen falta manos". Sobre las ayudas, "en las cuatro sedes las administraciones van a colaborar. El Gobierno regional ha ofrecido su ayuda. Es normal que las administraciones también colaboren en otros eventos deportivos, culturales... Esta visita va a generar empleo. El papa no cobra por venir, pero es una ayuda que nos permite que se desarrolle de una forma adecuada; eso conlleva muchos gastos y la administración colabora".

José Mazuelos añadió que, además de las administraciones públicas, están los respaldos económicos de donativos de empresarios y particulares. "Queremos que todos participen".

El obispo de Tenerife confirmó que el Gobierno de Canarias ha comprometido un millón de euros y desde el Cabildo de Tenerife se aportará medio millón. "Una vez que pase el viaje del papa se harán públicas las cuentas", anunció el obispo de Gran Canaria.

Eloy Santiago también precisó que, si existiera algún excedente, en la Diócesis de Tenerife se hará en La Laguna un centro de día para personas sin hogar.

Una mirada global a la migración

La secretaria de Cáritas recordó el lema de la visita: "Alzad la mirada", para incidir que el 25% de la población canaria es migrante y poner el acento en la caridad.