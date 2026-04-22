Portazo del Estado a la reivindicación de Canarias para poder endeudarse

El Gobierno central vuelve a rechazar la reivindicación del Ejecutivo canario de flexibilizar las reglas fiscales para contar con más fondos con los que afrontar la crisis provocada por el conflicto de Irán. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desestimó en el pleno del Congreso la petición de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, de abrir la mano para que la Comunidad Autónoma pueda utilizar el superávit o endeudarse debido a "la necesidad de vigilar el crecimiento del gasto" que la Comisión Europea ordena a todas las administraciones públicas.

De nada sirvieron los argumentos esgrimidos por Valido, que recordó a Cuerpo que el pacto de estabilidad y crecimiento de la UE permite un trato diferenciado a las regiones ultraperiféricas (RUP). La Comisión Europea incorpora "cláusulas de escape" ante crisis severas sobrevenidas y la activación de este tipo de cláusulas para territorios ultraperiféricos está expresamente contemplada por Bruselas con un informe de impacto como requisito previo a la activación de los mecanismos de flexibilidad fiscal. Asimismo Valido indicó que esta flexibilización se garantiza a administraciones con equilibrio fiscal demostrado, tiene carácter temporal y está vinculada a una crisis específica. Por lo tanto, Canarias encaja en este tipo de indicadores al ser la comunidad autónoma menos endeudada, que cumple con los objetivos de déficit y se enfrenta a una crisis motivada por el conflicto de Irán donde el impacto es mayor que en el resto del territorio peninsular por su elevada dependencia del transporte aéreo y con sistemas energéticos más vulnerables.

Sin embargo, Carlos Cuerpo no se salió del guión que ya estableció la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también se negó en varias ocasiones a ceder a la reivindicación de las Islas, la última de ellas poco antes de dejar el Gobierno en marzo. El ministro de Economía replicó a Valido: "Usted es consciente de que tenemos que cumplir las reglas fiscales europeas a nivel nacional ante la necesidad de vigilar el crecimiento del gasto y también tienen que cumplirse de forma agregada por el conjunto de administraciones públicas".

Valido advirtió que continuará llevando esta reivindicación al Congreso y avisó de una próxima moción en este sentido. Por ello reiteró que el Archipiélago presenta una situación de solvencia, con unos niveles de deuda por debajo de la media, por lo que está justificada la aplicación de mecanismos excepcionales en Canarias ante la crisis generada por la guerra de Irán. Según los cálculos del Gobierno canario, la Comunidad Autónoma tiene margen de endeudamiento para llegar al límite del 13% del PIB de unos 1.600 millones de euros porque actualmente la deuda pública está sobre el 10,8%, que suma más de 6.000 millones.

Esta negativa del Gobierno a la reivindicación canaria contrasta con la mano tendida a las peticiones de los partidos catalanes: desde la mutualización de la deuda hasta el mismo hecho de que se pretenda un sistema de financiación ad hoc para contentar a las exigencias de la Generalitat en la modificación del modelo de financiación autonómica.

"Nota a pie de página"

Valido debatió con el vicepresidente Cuerpo una interpelación sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para hacer frente a la crisis bélica y demandó que Canarias no vuelva a convertirse en "una nota a pie de página" en el caso de que se aprueben nuevas medidas como ya ocurrió con el primer decreto ley. La parlamentaria nacionalista reclamó al ministro que convoque a las comunidades autónomas y les informe "en tiempo real" sobre la situación con el fin de anticipar decisiones y coordinar respuestas conjuntas para que los gobiernos autonómicos también puedan tomar sus propias medidas con la misma información de la que dispone el Estado. A su juicio el "silencio" del Gobierno resulta "peligroso" al dificultar la adopción de medidas eficaces. En este aspecto Cuerpo sí recogió el guante y convocará a las autonomías para facilitarles información y mejorar la coordinación.

Entre las acciones desplegadas por el Gobierno en Canarias el vicepresidente destacó los más de 2.000 millones llegados a las Islas de los fondos europeos del Plan de Recuperación, de los que se han beneficiado sobre todo microempresas, pymes y ciudadanos. Asimismo, Cuerpo indicó que el Archipiélago ha sido la segunda comunidad autónoma donde se han destinado más incentivos regionales para potenciar la inversión exterior, de tal forma que entre 2021 y 2025 las Islas han recibido unos 340 millones de euros de estos incentivos que han propiciado una inversión global de 1.090 millones y más de 12.000 puestos de trabajo. El titular de Economía también recordó las cartas que han enviado a la Comisión Europea, entre ellas las de Pedro Sánchez a Úrsula von der Leyen, para fortalecer las singularidades de Canarias en aspectos como vivienda, migraciones o Posei agrícola, o para mejorar el tratamiento de las Islas en el marco financiero plurianual que se debate en Bruselas.

Por otro lado, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha permitido que la Cámara Alta salga en defensa de "un trato diferenciado y justo para Canarias por parte del Gobierno de España", al que se insta a respetar la condición de región ultraperiférica del archipiélago y su Régimen Económico y Fiscal (REF). Los senadores populares Jaime Morales y Rosa Viera han liderado la defensa de propuestas que incluyen la convocatoria urgente de la Comisión Canarias-Estado, en un plazo máximo de un mes, y otras medidas específicas para paliar la crisis de precios en las Islas, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio teniendo en cuenta sus singularidades y su REF. Los senadores del PSOE y de Vox votaron en contra de la iniciativa de los populares, mientras que CC, AHI y ASG se mostraron favorables.