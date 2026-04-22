Salvamento traslada a Gran Canaria a 12 migrantes que iban en un cayuco, dos de ellos menores
El radar del SIVE detectó la embarcación a unos 13 kilómetros al suroeste del muelle de Arguineguín
Salvamento Marítimo rescató este martes a doce personas de origen subsahariano, todos varones y entre ellos dos menores, y los condujeron a Gran Canaria, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la sociedad estatal y del 112.
Todos ellos iban en un cayuco detectado por el radar del SIVE cuando se encontraba a unos 13 kilómetros al suroeste del muelle de Arguineguín, donde fueron desembarcados a las 22:30 horas.
La embarcación fue detectada sobre las 21:00 horas, ha precisado este miércoles a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo, organismo que activó a la Guardamar Urania para que fuera a auxiliar a sus ocupantes.
A su llegada a Gran Canaria recibieron asistencia sanitaria y humanitaria, si bien todos presentaban buen estado de salud, aseguran las fuentes.
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