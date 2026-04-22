El vicepresidente Cuerpo rechaza la petición de Canarias de invertir el superávit y poder endeudarse

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido en el Congreso al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el Gobierno permita a su comunidad gastar el superávit para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero Cuerpo le ha recordado la necesidad de cumplir la regla de gasto ante la UE. "Creo que la solvencia de Canarias justifica plenamente la flexibilización de la regla de gasto", ha señalado Valido en una interpelación urgente sobre el impacto de la guerra de Irán en las islas planteada en el pleno de control al Gobierno.

El vicepresidente primero ha respondido recordando que la regla de gasto es un límite nacional, pero también europeo, y que la "necesidad de vigilar el gasto tiene que cumplirse también a nivel agregado en las distintas administraciones públicas", es decir, en la suma del déficit de todas las autonomías.

"Canarias es una de las autonomías que ha cumplido mejor todas las normas y limitaciones, con una deuda pública inferior a la media europea incluso. Pero en un momento tan grave como este, las reglas de gasto limitan nuestra capacidad de actuar", ha dicho también Valido. "La UE activa cláusulas abriendo esta limitación para territorios periféricos con responsabilidad demostrada, con carácter temporal y vinculándolo a una crisis específica", ha añadido.

Además, ha pedido a Cuerpo que convoque a las autonomías para dar información en tiempo real de la situación, porque "es muy peligroso que las autonomías estén tomando decisiones con falta de información". Cuerpo ha prometido convocar a los responsables económicos de los gobiernos autonómicos para compartir información actualizada y escuchar sus informes. Y, sin decirlo expresamente, ha respondido al superávit de Canarias citando las ayudas que recibe la comunidad.

Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación destinó 2.800 millones de euros para las islas, ha recordado por ejemplo Cuerpo, que ha concretado que 2.200 millones "han llegado ya a más de 47.000 beneficiarios, nombres y apellidos de empresas y ciudadanos en las Islas Canarias". El régimen especial de Canarias, que concede grandes beneficios fiscales a cambio de inversión en las islas, ha concedido ayudas a la comunidad por un corte superior a 340 millones de euros y esto ha propiciado una inversión de 1.090 millones de euros favorecidos por estos incentivos regionales, manteniendo más de 12.000 puestos de trabajo en las islas, ha citado también.

Por otra parte, ambos han coincidido en la gravedad de la situación desatada por la guerra en Irán. Cuerpo ha explicado que el escenario cada vez está más próximo a poder ser calificado de severo. Valido ha argumentado que "si la guerra continúa, y nada nos hace pensar que vaya a cambiar de la noche a la mañana, el impacto va a ser muy duro para quienes dependemos del transporte, como los isleños. Se va a trastornar nuestra economía y el poder adquisitivo de las familias" y cabe temer una crisis humanitaria en África con efectos sobre la inmigración en Canarias, recalcó.