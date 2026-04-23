La Aemet pronostica para este viernes en Canarias ascenso de temperaturas y viento del nordeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias intervalos nubosos y un ascenso ligero o moderado de las temperaturas máximas, así como viento del nordeste, flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales.

Según la previsión de la Aemet, habrá intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente a últimas horas del día y, en el resto del archipiélago, predominará el cielo poco nuboso, aunque con intervalos nubosos ocasionales, principalmente de nubes altas.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios respecto a días anteriores, mientras que las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso en las islas montañosas y se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura.

El viento soplará del nordeste, flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales, con tendencia a intensificarse a partir de la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento variable de fuerza 1 a 4, rizada o marejadilla, que aumentará a marejada en las islas orientales, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando temporalmente a 2 a 3 metros durante la tarde y la noche, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en el interior a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Por la tarde volverán los intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en el interior a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

En el norte, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales especialmente a últimas horas en medianías. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en vertientes del sur principalmente de madrugada y por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en medianías del sur. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en el interior y sur. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

En altas cumbres, poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. En el resto, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en el norte en horas centrales y en el resto de zonas a primeras horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este a partir de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ascenso, ligero en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte al sur de la Dorsal a últimas horas. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste disminuyendo a flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte, con amplios claros en horas centrales, sin descartar lluvias débiles y ocasionales especialmente a partir de la tarde en medianías. En el sur, poco nuboso con intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que puede ser moderado en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente norte, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos durante la mañana, más compactos en el sur y este durante la tarde. En altas cumbres, poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado el de las máximas en zonas de interior. Viento flojo del nordeste, que aumentará a moderado por la tarde. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional principalmente a últimas horas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres a últimas horas. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 10 17