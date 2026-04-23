AIPSEV y El Periódico finalistas en los Premios Periodísticos de Seguridad Vial Fundación Línea Directa

La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) ya está en la recta final del Premio Solidario de la XXIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial Fundación Línea Directa. La organización aparece entre las dos candidatas de esta categoría en la edición de 2026. Un colectivo que mantiene una estrecha relación con La Provincia / Diario de Las Palmas. Además, en Prensa escrita y medios online figura como finalista El Periódico, con el periodista David López Frías y su información sobre los desperfectos acumulados en la AP-7.

La convocatoria, según la información difundida este 23 de abril, ha seleccionado a sus finalistas entre más de 2.200 trabajos de radio, televisión y prensa. Cada una de las tres categorías periodísticas está dotada con 10.000 euros netos, la misma cuantía prevista para el Premio Solidario, mientras que el Premio Honorífico no tiene dotación económica. Los ganadores se darán a conocer en un acto que se celebra el próximo mes de junio.

AIPSEV, en el foco social del certamen

El nombre de AIPSEV sobresale en esta edición porque la entidad ha quedado encuadrada en la final del Premio Solidario junto a la Red de Ciudades que Caminan. La propia página oficial de finalistas define a la asociación como una ONG sin ánimo de lucro integrada por policías, educadores, psicólogos y víctimas de accidentes de tráfico de España, Chile y Argentina, con el objetivo de impulsar la prevención de los siniestros a través de la educación vial.

Bernardo Hernández

Ese perfil encaja con la trayectoria que AIPSEV ha ido consolidando en el ámbito profesional e institucional. La asociación forma parte de la European Road Safety Charter y además impulsa el CIPSEVI, el Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial, una cita que la propia DGT describe como un espacio de intercambio de conocimiento para prevenir siniestros, mejorar la formación y reducir lesiones y muertes en carretera.

El Periódico refuerza el peso de Prensa Ibérica

La presencia de El Periódico entre los finalistas añade otro elemento de interés periodístico. El reportaje seleccionado, firmado por David López Frías, lleva por título “La AP-7 acumula más de cien desperfectos en el asfalto”, una pieza que sitúa el foco en el estado de la infraestructura y en uno de los factores que más debate genera en la seguridad vial: la relación entre conservación de la vía, riesgo y percepción de peligro por parte del conductor.

Además, la nominación tiene lectura para Canarias. La Provincia/DLP y El Periódico forman parte del grupo Prensa Ibérica, de modo que la final deja también un guiño al entorno editorial en el que se mueve el periódico grancanario. Que, también, mantiene una estrecha relación de colaboración con la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV)

Un escaparate del periodismo de seguridad vial

La lista de finalistas deja ver por dónde caminan hoy las grandes preocupaciones de la movilidad segura. En radio aparecen trabajos sobre tasa cero al volante, la comparación de España con Europa o el peligro de los animales en la calzada. En televisión, los temas elegidos van desde la distracción por las pantallas del coche hasta el mal estado de las carreteras o las víctimas “visibles e invisibles”. En prensa, junto a El Periódico, figuran también enfoques sobre el homicidio vial, los siniestros mortales, la desigualdad ante el riesgo o el deterioro de la red viaria.

Bernardo Hernández

No es una selección menor. La DGT cerró 2025 con 1.028 siniestros mortales y 1.119 personas fallecidas en vías interurbanas, además de 4.936 heridos hospitalizados. Los motoristas fueron el colectivo más castigado, con 304 fallecidos, y la salida de vía siguió siendo el tipo de siniestro mortal más frecuente, al concentrar el 43% de las víctimas.

Las cifras que explican la relevancia del premio

El contexto europeo tampoco invita a la complacencia. La Comisión Europea cifró en torno a 19.400 las muertes en carretera en la UE durante 2025, un 3% menos que en 2024, mientras el European Road Safety Observatory recuerda que disponer de datos comparables y análisis temáticos es clave para medir avances, detectar problemas y evaluar políticas públicas. Por eso, premios como el de Fundación Línea Directa no solo reconocen buenos trabajos periodísticos: también refuerzan la conversación pública sobre un problema que sigue costando demasiadas vidas.

En ese marco, la candidatura de AIPSEV al Premio Solidario coloca en primer plano el papel de las asociaciones especializadas, y la nominación de El Periódico confirma que la seguridad vial continúa produciendo historias de alto impacto social, útiles tanto para la concienciación como para el debate sobre infraestructuras, normas y prevención.