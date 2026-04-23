Binter lo hace oficial: esto es lo que hay que hacer para proteger tus datos y tu seguridad

En un escenario donde las estafas telefónicas son cada vez más sofisticadas, la compañía ha sido tajante al recordar que la seguridad empieza por desconfiar de cualquier comunicación sospechosa y utilizar exclusivamente sus herramientas de contacto verificadas.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

No facilites ninguna información personal, contraseñas o códigos bancarios bajo ningún concepto. En caso de sospecha, debes contactar lo antes posible con el servicio de atención al cliente de Binter a través de sus canales oficiales para verificar la legitimidad de la llamada.

Como medida de seguridad adicional, si crees que has podido facilitar datos sensibles por error, es fundamental que te pongas en contacto con tu entidad financiera a la mayor brevedad para bloquear tus tarjetas y evitar posibles cargos no autorizados.

La aerolínea informa sobre el aumento de llamadas fraudulentas / Binter

¿Cuáles son los canales oficiales?

Para evitar cualquier tipo de fraude, es fundamental que solo confíes en los medios de contacto que la compañía tiene verificados. Para ello, utiliza exclusivamente estas vías:

La página web oficial: bintercanarias.com/es/contacto, asegurándote siempre de que aparezca el candado de seguridad en la barra de direcciones.

bintercanarias.com/es/contacto, asegurándote siempre de que aparezca el candado de seguridad en la barra de direcciones. La App oficial de Binter: disponible en Google Play y App Store.

disponible en Google Play y App Store. Teléfonos de atención al cliente: los números oficiales facilitados por la compañía son el 922 327 700 o el 928 327 700.

Noticias relacionadas

La aerolínea recuerda que nunca solicitará datos bancarios ni pagos directos a través de una llamada telefónica. Para garantizar tu seguiridad, confía exclusivamente en sus canales de comunicación oficiales y desconfía de cualquier solicitud de información sensible que no hayas iniciado tú mismo.