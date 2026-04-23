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Falsa alarma en Gran Canaria: desmienten el envío de la alerta que preocupa a los canarios

La noticia de una alerta del sistema ES-Alert para el 23 de abril de 2026 en Gran Canaria es un bulo viral originado por un vídeo de 2024.

Se desmiente la noticia de una alerta para este jueves 23 de abril de 2026.

Se desmiente la noticia de una alerta para este jueves 23 de abril de 2026. / La Provincia

Briseida Viera

Briseida Viera

Las palmas de Gran Canaria

En las últimas horas ha circulado en redes sociales y aplicaciones de mensajería un video de Miguel Quintana en Televisión Canaria informando sobre una alerta. A raíz de esta pieza, los usuarios difundieron que este jueves los habitantes de Gran Canaria recibirán una alerta del sistema ES-Alert en sus teléfonos móviles. Sin embargo, la información es falsa y ha sido desmentida, ya que el video en cuestión se trata de una noticia de la cadena del año 2024. No hay ninguna alerta programada para la jornada de hoy, jueves 23 de abril de 2026.

El sistema ES-Alert, utilizado por las autoridades para enviar avisos masivos en caso de emergencias reales, ya fue probado anteriormente en la isla dentro de ejercicios controlados como el del pasado mes de septiembre en el que los móviles recibieron un mensaje sonoro con el objetivo de comprobar el funcionamiento del sistema en situaciones simuladas de riesgo.

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La difusión de bulos en redes sociales recuerda la importancia de contrastar la información antes de compartirla

Aún se desconoce el motivo de por qué se ha difundido este video en el día de hoy, pues el trabajo de Miguel Quintana es de hace dos años. A pesar de esto, la difusión de este contenido ha generado confusión entre los usuarios que lo han interpretado como un aviso verídico. Se recuerda que las pruebas del sistema se comunican previamente y forman parte de ejercicios de seguridad, sin relación con emergencias reales. Asimismo, se insiste en la importancia de no difundir mensajes sin verificar y de acudir siempre a fuentes oficiales para contrastar este tipo de informaciones. Por el momento, no existe ninguna alerta actualmente.

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