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Compra La Provincia en papel este viernes 24 de abril con la entrevista a Quevedo y hazte con un viaje para dos personas
La Provincia potencia el consumo de la prensa escrita sorteando ocho viajes gracias a Binter. Lo hace durante su reportaje especial sobre Quevedo y su nuevo álbum, ‘El baifo’.
La Provincia publica este viernes 24 de abril un extenso reportaje sobre ‘El baifo’, el nuevo álbum de Quevedo, así como una entrevista en profundidad al artista canario. Seis páginas que incluyen fotos exclusivas y, al leerlas en papel, el lector podrá conseguir un viaje para dos personas a cualquier isla canaria gracias a la compañía Binter. Sigue las instrucciones, paso a paso, y disfruta de unas más que merecidas vacaciones:
- Compra la versión en papel de La Provincia del viernes 24 de abril con Quevedo en portada.
- Hazte una foto con ella y súbela a tus stories de Instagram.
- Menciona de manera visible a @laprovincia y @binternt.
- Sorteamos, gracias a Binter, ocho viajes para dos personas a cualquier isla canaria.
- Solo pueden participar los mayores de edad.
- Consulta las bases legales haciendo clic aquí
Permítete el lujo de consumir periodismo en papel que, además, en esta ocasión tiene premio. Disfruta también de la entrevista a Quevedo, quien respondió con generosidad a todas y cada una de las preguntas que le formuló el equipo profesional de este periódico.
Nos vemos en los kioscos, en las redes sociales y también en la web.
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