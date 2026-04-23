Javi de Hoyos, Sheila Hernández y Eduardo Blasco asistirán a las Jornadas de Comunicación Pedagógica que organiza el Gobierno de Canarias

Los días 28, 29 y 30 de abril de 2026, las sedes presidenciales del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria la segunda edición de las Jornadas de Comunicación Pedagógica. El acceso es gratuito con previa acreditación y está destinado a profesionales de la comunicación de las Islas.

Tres días, tres temáticas clave y grandes nombres del contenido digital: así será el evento de comunicación que conecta educación, IA y redes sociales en Canarias

Las jornadas contarán con ponencias de creadores de contenido muy famosos en el plano nacional. La primera será el martes 28 de abril a las 16:00 horas. Se tratará de un diálogo sobre inteligencia artificial (IA) de la mano de Pablo Jiménez en la sede presidencial de Santa Cruz de Tenerife. A las 16:30 del 29 de abril, la sesión estará dedicada a seguridad y ahogamientos con Eduardo Blasco y Félix Díaz como ponentes. Esta tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria. El último día serán los influencers Javi Hoyos y Sheila Hernández quienes darán voz a una charla sobre las nuevas herramientas de comunicación. Esta será en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 16:00.

Un cambio en el ecosistema mediático: los 'influencers' como nuevos comunicadores

Con el auge de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, se ha formalizado la figura de los influencers y de los creadores de contenido como fuentes de información. A diferencia de los medios convencionales, quienes suben videos a internet tienen un estilo directo, personal y que satisface a un público que los elige según sus preferencias. Es la conexión emocional que crean con su comunidad lo que garantiza su éxito en estos nuevos medios.

Pablo Jiménez (@pablopromts)

Psicólogo y creador de contenido centrado en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, especialmente en la generación de prompts y estrategias creativas. Su trabajo se orienta a divulgar de forma accesible nuevas formas de comunicación digital, posicionándose como uno de los perfiles emergentes en la intersección entre tecnología y contenido.

Eduardo Blasco (@edublascoalvarez) y Félix Díaz

Eduardo Blasco es un creador de contenido que comparte en redes sociales su actividad profesional y personal, marcada por un perfil en el que combina su formación como jurista y su vida como deportista de alto riesgo. Es campeón de España de salvamento y rescate.

Félix Díaz es periodista y responsable de prensa del área de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife.

Sheila Hernández (@sheilisima)

Sheila Hernández es periodista, creadora de contenido y CEO del medio digital Esdecirdiario, un proyecto informativo nacido en redes sociales que se ha convertido en uno de los referentes entre el público joven. Licenciada en Periodismo, ha desarrollado un estilo propio basado en una comunicación cercana, directa y participativa, abordando temas de actualidad, sociales y de salud mental.

Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)

Javi Hoyos es periodista y creador de contenido especializado en crónica social que ha sabido adaptar el lenguaje del “corazón” al entorno digital. Con una sólida trayectoria en televisión, ha trasladado su experiencia a redes como TikTok, donde analiza de forma directa y dinámica la actualidad de famosos, influencers y figuras públicas.

Más que un ciclo de ponencias, las jornadas se presentan como un espejo del tiempo presente: un lugar donde la comunicación no solo se estudia, sino que se cuestiona, se expande y, sobre todo, se comparte. Quienes quieran asistir deberán rellenar el formulario correspondiente a la isla a la que acudirán en la página web del Gobierno de Canarias.