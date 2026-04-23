Así son los nuevos radares que utiliza la DGT para multar a los conductores: podrían llegar a las carreteras canarias

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a introducir unos nuevos radares que cambian por completo la forma de controlar la velocidad de los vehículos en las carreteras. Estos nuevos dispositivos utilizan tecnología láser para multar a los conductores, algo que los convierten en dispositivos precisos.

El objetivo del organismo con ellos es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, además de que detectar infracciones sea más eficaz.

Radares difíciles de detectar y flexibles

Una de las principales características de estos dispositivos es que no cuentan con flash ni señales visibles que alerten de su presencia. Por ello, los conductores no sabrán si han sido sancionados hasta que reciban la multa en su hogar.

Además, son capaces de captar incluso a más de un kilómetro de distancia. A diferencia de los radares tradicionales, estos no necesitan estar instalados en un punto fijo porque se pueden colocar en trípodes, pueden ir incorporados en vehículo patulla o moto e incluso ser dirigidos directamente por los agentes.

También tienen la capacidad de controlar varios carriles al mismo tiempo, lo que dificulta a los conductores la reacción de frenada cuando se encuentran con ellos.

Tecnología con mayor precisión

Estos dispositivos utilizan tecnología LiDAR, un sistema que se basa en pulsos de luz invisibles que rebotan sobre el vehículo. Calculando el tiempo que tarda la luz en volver, el radar es capaz de calcular la velocidad a la que circula en vehículo.

¿Qué controlan estos radares?

Estos radares no solo controlan que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos, sino que tambien detectan otras infracciones como no llevar el cinturón de seguridad o utilizar el teléfono móvil, infracciones que están sancionadas económicamente y con la perdida de putos del carné de conducir.

Los conductores que sean captados por estos dispositivos superando la velocidad permitida se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 a 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir. En el caso de que el conductor sea detectado sin llevar puesto el cinturón de seguridad la multa es de 200 euros y la pérdida de 4 puntos.

Si es pillado utilizando el teléfono móvil durante un desplazamiento la sanción es de 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos, dependiendo de la gravedad.