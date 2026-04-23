Ya es oficial: Canarias crea el Comité de Igualdad para vigilar la equidad en la Administración Pública

Tras la publicación en el Boletín Oficial, se activa un órgano paritario compuesto por expertos y sindicatos con el objetivo de fiscalizar, evaluar y corregir cada movimiento de la Administración Pública en materia de género.

¿Cuál es la función del nuevo comité?

Su principal función es actuar como órgano de vigilancia y seguimiento del Plan de Igualdad 2026-2029. Tiene la misión de controlar que cada una de las medidas aprobadas en el Plan Sectorial de Igualdad se cumplan en los plazos previstos, mediante una monitorización continua.

Además, el comité deberá analizar la evolución de la brecha salarial, evaluar la efectividad de las medidas de conciliación y comprobar que el acceso a puestos de responsabilidad sea igualitario en todos los niveles de la administración canaria.

¿Cuándo entrará en funcionamiento este órgano?

El Comité de Igualdad tiene como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para celebrar su sesión constitutiva, aunque se prevé que comience su actividad de forma efectiva a partir del 10 de mayo.

A partir de ese momento, el órgano iniciará sus labores de vigilancia y fiscalización, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Igualdad de la Administración General 2026-2029.

El Ejecutivo establece un nuevo mecanismo para la supervisión y el seguimiento del Plan de Igualdad 2026-2029 / Gobierno de Canarias

¿Qué competencias tiene el comité?

El órgano tiene potestad para detectar nuevas necesidades o identificar medidas poco productivas. En estos casos, podrá impulsar acciones directas y proponer ajustes al Plan de Igualdad original para asegurar su eficiencia.

El objetivo principal es que Canarias se sitúe a la vanguardia de la equidad laboral en el sector público, sirviendo como referente para el tejido empresarial privado del archipiélago.

Con la activicación de este órgano, Canarias da un paso definitvo hacia la transparencia. El éxito de este comité medirá el cumplimiento de los plazos garantizando que la igualdad sea, de una vez por todas, un eje transversal y no una mera declaración de intenciones.