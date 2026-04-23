Día del Libro 2026: estos son los lugares de Canarias que inspiraron a los grandes literatos

A lo largo de su historia, el archipiélago ha servido de refugio y fuente de inspiración para escritores de talla internacional, quienes hallaron en la singular geografía isleña el escenario idóneo para sus relatos.

Con motivo del Día del Libro 2026, emprendemos un viaje por aquellos paisajes que hoy son parada obligatoria para cualquier visitante que desee conectar con la profunda huella literaria de las islas.

¿Qué autores eligieron Canarias para plasmar sus obras?

Innumerables autores han pasado por el archipiélago, convirtiéndolo en testigo directo del proceso creativo de figuras que han moldeado la literatura del siglo XX. Estas mentes ilustres no solo visitaron las islas, sino que permitieron que el entorno influyera directamente en su obra:

Agatha Christie: la reina del misterio llegó a Canarias en 1927 en un momento de gran fragilidad emocional. Tras su divorcio, buscó en las islas un refugio para evadirse y sanar, algo que logró al convertir los paisajes costeros que descubrió en el escenario de uno de sus relatos protagonizados por la mítica Miss Marple.

la reina del misterio llegó a Canarias en 1927 en un momento de gran fragilidad emocional. Tras su divorcio, buscó en las islas un refugio para evadirse y sanar, algo que logró al convertir los paisajes costeros que descubrió en el escenario de uno de sus relatos protagonizados por la mítica Miss Marple. Miguel de Unamuno: una de las grandes figuras de la Generación del 98 no llegó por voluntad propia, sino por un destierro político en 1924. Pese a ello, su estancia en el archipiélago fue transformadora: se enamoró de los encantos isleños y plasmó ese "cambio de alma" en sus sonetos.

una de las grandes figuras de la Generación del 98 no llegó por voluntad propia, sino por un destierro político en 1924. Pese a ello, su estancia en el archipiélago fue transformadora: se enamoró de los encantos isleños y plasmó ese "cambio de alma" en sus sonetos. Eugene O’Neill: el ganador del Premio Nobel y dramaturgo estadounidense encontró en Canarias el entorno idóneo para desarrollar parte de su producción. Acompañado de su esposa, el escritor aprovechó la paz y la plenitud del mar para dar los últimos retoques a su famosa trilogía teatral, A Electra le sienta bien el luto.

La escritora británica Agatha Christie. | LP/DLP / ANNA ABELLA

¿Cuáles son los lugares que asombraron a los escritores?

Estos son los rincones del archipiélago que dejaron una huella imborrable en su literatura:

Agaete (Gran Canaria): este simbólico pueblo pesquero cautivó a Agatha Christie gracias al contraste entre la calma de sus casas encaladas y la bravura del mar. El Puerto de las Nieves sirvió de escenario para su relato La señorita de compañía, donde destaca el paisaje que se vislumbra tras la silueta de los acantilados, conocida popularmente como la "Cola de Dragón".

este simbólico pueblo pesquero cautivó a Agatha Christie gracias al contraste entre la calma de sus casas encaladas y la bravura del mar. El Puerto de las Nieves sirvió de escenario para su relato La señorita de compañía, donde destaca el paisaje que se vislumbra tras la silueta de los acantilados, conocida popularmente como la "Cola de Dragón". Puerto del Rosario (Fuerteventura): durante su exilio en la capital majorera, el filósofo Miguel de Unamuno se alojó en una pensión que, a día de hoy, se ha convertido en su Casa Museo. Puerto del Rosario enamoró al autor gracias a la calidez y la tranquilidad de sus costas; allí escribió los versos que definieron a la isla como un "pedazo de alma eterna".

durante su exilio en la capital majorera, el filósofo Miguel de Unamuno se alojó en una pensión que, a día de hoy, se ha convertido en su Casa Museo. Puerto del Rosario enamoró al autor gracias a la calidez y la tranquilidad de sus costas; allí escribió los versos que definieron a la isla como un "pedazo de alma eterna". Las Palmas de Gran Canaria: el emblemático Hotel Metropole, ubicado en el corazón de la ciudad, sirvió al dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill como refugio e inspiración para cerrar uno de los textos más importantes del teatro contemporáneo. El clima y la brisa marina de la capital fueron factores clave para que el autor terminara su obra cumbre.

Hotel Fuerteventura durante la estancia de Miguel de Unamuno / Senda Ecoway

Visitar Agaete, pasear por la capital majorera o recorrer la Playa de Las Canteras es, en esencia, abrir las páginas de un libro que sigue vivo. Porque en Canarias, la literatura no solo se lee; se camina.