¿Es posible hacer la declaración de la renta con inteligencia artificial?

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha llegado a ámbitos que antes parecían impensables. Ya no se limita a ofrecer respuestas a dudas cotidianas. Ahora, cada vez más personas la utilizan incluso para gestionar tareas complejas como la declaración de la renta, con los riesgos que ello implica. Aunque muchos usuarios ven en esta herramienta una forma eficaz de ahorrar tiempo y optimizar procesos, los expertos advierten de los numerosos errores que puede generar su uso indebido. Una situación que, advierten, podría derivar en consecuencias no deseadas.

El principal problema de utilizar la inteligencia artificial para elaborar este tipo de documentos es, según advierte el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, la fiabilidad de la información que proporciona. En muchos casos, las respuestas pueden basarse en datos que no están suficientemente contrastados o que siguen siendo objeto de debate y controversia. Además, apunta Mollinedo, existe el riesgo de que la IA utilice fuentes desactualizadas, - por ejemplo normativas que han sido derogadas o modificadas -, lo que puede dar lugar a recomendaciones erróneas para el usuario. La declaración de la renta es un documento "que tiene consecuencias jurídicas", añade el experto.

Un argumento con el que coincide el asesor Carlos Mir, de la asesoría Belén González. Según explica, aunque la herramienta avanza hacia una mayor sofisticación, sigue estando "orientada a la generalidad", lo que hace que pase por alto las particularidades y singularidades de cada comunidad autónoma. En este sentido, advierte de que "puede darse el caso de que exista una deducción autonómica que la IA no aplique, al basarse en supuestos de Madrid u otras regiones de la Península".

¿En qué te puede ayudar la inteligencia artificial?

Entre estos casos destacan, por ejemplo, las deducciones relacionadas con el gimnasio o las mascotas, que en algunas comunidades - como las Islas - ni siquiera existen. A ello se suma que la IA "tampoco va a solicitar facturas con el DNI del médico o de la farmacia", un requisito clave en determinados trámites. Aun así, hay situaciones en las que los riesgos de usar inteligencia artificial pueden reducirse, especialmente en casos estándar. "Para contribuyentes que solo tienen un sueldo y cuyo borrador ya aparece correctamente, puede ser útil. Pero cuando hay parejas de hecho con hijos, pensiones de manutención o ventas de propiedades, todo ese tipo de situaciones deben revisarse de forma manual. Un error puede salir caro: aunque se utilice esta vía, la responsabilidad sigue siendo del contribuyente, y puede derivar en un requerimiento si se ha hecho mal", advierte.

Pese a las advertencias, ambos expertos reconocen que la herramienta puede resultar útil en determinados aspectos. ¿En cuáles? Principalmente, para aclarar conceptos o traducir expresiones complejas a un lenguaje más comprensible. No obstante, existen otros sistemas de ayuda más fiables a los que puede recurrir el usuario, como los chats de la Agencia Tributaria, el servicio telefónico de asistencia —incluido el plan 'Le Llamamos', que comienza el primer miércoles del año— o la atención presencial en oficinas, disponible a partir del 1 de junio para la elaboración de la declaración de la renta. A estos canales se suma el propio manual de la declaración, que es interactivo, así como el uso de RentaWeb, el programa de la Agencia Tributaria. Este incluye información de ayuda que aparece en pantalla al pulsar sobre el icono de la interrogación, lo que permite resolver dudas sobre el apartado que se está completando en cada momento.

Realizar comparaciones con la IA

Como prueba de los errores a los que puede inducir el uso de la inteligencia artificial, Carlos Mir utilizó esta herramienta para comparar una declaración ya realizada. ¿El resultado? La IA le indicaba un importe a pagar inferior. "Sí que se puede utilizar para comparar resultados", opina. Ante cualquier duda, además de recurrir a los canales oficiales, también se puede acudir a expertos. Y es que otra de las advertencias es que, aunque el usuario esté acostumbrado a trabajar con el borrador, existen deducciones autonómicas que pueden no aplicarse correctamente si no se revisan en detalle. "Tampoco es recomendable fiarse de lo que aparece en la primera pantalla de Hacienda. Si te salen 500 euros a devolver y está bien, quizá podrían ser 700", concluye el experto.