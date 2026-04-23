RuPaul se suma al fenómeno viral de Nueva Línea y confirma el salto global de la orquesta canaria: el vídeo del que hablan todos los canarios

Lo que empezó como un fenómeno inesperado en TikTok e Instagram ya tiene un nuevo capítulo de alcance internacional. RuPaul, uno de los grandes iconos mundiales de la cultura drag y rostro inseparable de RuPaul’s Drag Race, se ha sumado al universo viral que rodea a Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que lleva meses rompiendo el algoritmo con sus canciones, sus coreografías y su estética de verbena convertida en fenómeno pop.

De Arafo al circuito viral internacional

Nueva Línea nació en Arafo y lleva más de dos décadas ligada al circuito de verbenas y fiestas populares de Canarias. Sin embargo, su gran explosión llegó con la renovación de su imagen y la incorporación de sus jóvenes vocalistas, que dieron una nueva dimensión a un proyecto con larga trayectoria. La fórmula funcionó: vídeos cortos, estribillos pegadizos, coreografías sencillas y una naturalidad que conectó de lleno con nuevas generaciones.

‘Noche de copas’ y ‘Un beso’, las claves del boom

Dos títulos explican buena parte del estallido: Noche de copas y Un beso. La primera, una reinterpretación del clásico de 1984, se convirtió en la gran palanca del fenómeno, con decenas de millones de reproducciones; la segunda consolidó a la formación en plataformas y escenarios. El grupo ha llegado a acumular más de 60 millones de visualizaciones, con vídeos que superan por sí solos los 40 y hasta los 50 millones, según distintas informaciones publicadas en los últimos meses. Además, su crecimiento ya no se mide solo en redes: Nueva Línea ha llenado recintos fuera de Canarias, ha firmado con Universal y recibe propuestas desde distintos puntos de España y del extranjero.

Un fenómeno que ya supera la verbena

La conexión con RuPaul refuerza precisamente esa idea: Nueva Línea ya no es solo una orquesta viral, sino un fenómeno cultural reconocible fuera del circuito tradicional de las fiestas. Su caso resume como pocos el momento actual de la música popular: una formación nacida en la verbena, criada al margen de las grandes campañas y convertida por el público en tendencia internacional. Lo que parecía una rareza del algoritmo se ha consolidado como una marca propia.