Binter y el Gobierno de Mauritania avanzan en nuevas vías de colaboración

Binter y una delegación del Gobierno de Mauritania exploran nuevas vías de colaboración en el transcurso de la visita que el país africano hizo esta semana a distintas instalaciones del sistema Binter. La delegación, presidida por el Ministro de Equipamiento y Transporte, Ely El Veirik, fue recibida en las instalaciones de Binter por parte del vicepresidente de la aerolínea, Alfredo Morales; la consejera de Binter y copresidenta del Comité España-Mauritania, Ana Suárez; el consejero delegado, Ignacio Medina; y el coordinador general, Santiago Guerra.

El conjunto de la comitiva estuvo compuesto por el cónsul General de Mauritania en Canarias Sid Ahmed Baba; el director General de Mauritania Airlines, Ahmed Salem Ammi; el copresidente de CAMES, Mohamed Waled; el asesor técnico responsable de Transporte Mohamed Ely Aoubeck; el director de Cooperación y Programación, Mohamed El Moctar Cheikh; el responsable del Área de Clima y Oportunidades de Negocio de la CAMES, Mohamed Amara; junto a la coordinadora de CAMES, Amy Inejih. También estuvieron presentes la delegada de Fucaex-Gobierno de Canarias en Mauritania, Ana Ortiz de Lanzagorta, y el técnico del departamento internacional de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife Jesús González.

Durante la visita, la delegación tuvo la oportunidad de debatir con los representantes de Binter la importancia estratégica de Mauritania para Canarias, así como de estrechar lazos de colaboración. Además, el itinerario incluyó la visita a la sede central, así como a las instalaciones de Binter Technic, donde los presentes pudieron conocer de primera mano la parte más técnica de la aerolínea, a lo que siguió la visita a Aeronautical Training Canarias, el centro de formación de Binter donde se imparten cursos de capacitación para funciones tan demandadas hoy en día como técnico de mantenimiento de aeronaves.

Este encuentro se enmarca en la visita que el Consejo Empresarial Bilateral Hispano-Mauritano-CAMES ha hecho a España y que ha permitido reunirse con el ministro de Transporte español, con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de transporte, conectividad aérea y económica.

Cuatro vuelos semanales

Binter opera cuatro vuelos semanales entre el aeropuerto de Gran Canaria y Nouakchott, los lunes, martes, jueves y sábados. La oferta desde Gran Canaria hacia África occidental se completa con dos vuelos por semana hacia Dakar, El Aaiún y Dajla, además de una conexión semanal con Agadir, Guelmim y la Isla de Sal.