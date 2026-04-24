Descubre el léxico canario de Quevedo en su álbum 'El Baifo' que honra a las Islas

Canarias se ha convertido en un escaparate para los ojos de muchos. Hablan de 'sol eterno' pero no saben la historia de nuestros volcanes, hablan de 'playas' y no pasan más allá de la orilla. Algunos piensan que somos unas 'pequeñas islas alejadas' y no ven lo inmenso: nuestra gente, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Todo lo que nos hace ser 'CANARIOS'.

Quevedo, en su nuevo álbum, le ha dado voz a todos y cada uno de los isleños que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Canarias ahora no es solo un destino idílico para las vacaciones, son las ocho estrellas protagonistas en el nuevo disco 'El Baifo'.

Repertorio léxico de Quevedo

En este artículo repasamos algunas de las palabras y expresiones canarias que usa Quevedo en su disco 'El Baifo', explicando de forma sencilla qué significan.

El Baifo

Empezamos por lo más importante, el título del álbum. Baifo, en Canarias, es como llamamos a la cría de la cabra. Además, tenemos una expresión muy usada: "Se me fue el baifo" que significa olvidarse de algo o cometer un error involuntario.

Guayadeque, Telde, Gáldar y Vecindario

Quevedo los menciona en la canción 'El Baifo' y hacen referencia a lugares de la isla de Gran Canaria, isla natal del artista.

Chacho

En el single 'Ni Borracho' suena esta expresión canaria derivada de 'muchacho' y en Canarias la utilizamos para expresar sorpresa, asombro, o para llamar la atención.

Fleje

Esta palabra se utiliza sobre todo en la isla de Gran Canaria y se ha extendido también a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Es el sustitutivo de 'mucho' o 'muy' para los grancanarios y aparece en varias canciones del nuevo disco del artista.

Binter

"Las palmeras se mueven por el Binter" aparece en la canción de 'Mi Balcón'. Binter es una aerolínea canaria usada para moverse entre las islas y que también viaja a la Península.

Pintadera

El icónico colgante del collar que lleva Quevedo y con el que muchos de sus fans se han hecho desde que lo popularizó se trata de una pintadera, que es una pieza arqueológica identificadas como sellos y elaboradas por los antiguos aborígenes canarios.

Cholas

En las Islas utilizamos este término para definir a un tipo de calzado, en concreto, a las sandalias de playa.

Chicharreros y conejeros

En la canción 'El Baifo' suenan estas palabras que utilizamos para nombrar coloquialmente los gentilicios de Tenerife y Lanzarote. 'Chicharreros' define a las personas de la isla de Tenerife y 'conejeros' a los de Lanzarote.

No te alongues que te enriscas

Esta cita suena en 'Ni Borracho', y es una frase hecha a partir de canarismos que significa 'no te asomes tanto (a un precipicio, ventana o borde) que te vas a caer'.

Ron Arehucas

El canario nombra esta bebida alcohólica que es producida en la isla de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Arucas.