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Casa África acoge la cita anual del cuerpo consular de Las Palmas

La Fundación Infantil Ronald McDonald España recibe el Premio del Honorable Cuerpo Consular de Las Palmas

Encuentro anual del cuerpo consular de Las Palmas

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Encuentro anual del cuerpo consular de Las Palmas / La Provincia

La Provincia

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Casa África acogió ayer, 23 de abril, un año más, la celebración del encuentro anual del cuerpo consular de Las Palmas, una reunión que sirve de precedente al aniversario de la firma de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, rubricada tal día como hoy –24 de abril– de 1963.

El momento cumbre de la jornada fue la entrega del Premio del Honorable Cuerpo Consular de Las Palmas a la Dedicación y la Colaboración a la Fundación Infantil Ronald McDonald España.

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