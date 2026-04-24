El Gobierno otorga 12 Medallas de Oro de Canarias que se entregarán el 30 de mayo

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de su presidente, Fernando Clavijo, ha aprobado otorgar doce Medallas de Oro de Canarias en 2026, en reconocimiento a personas o entidades por su labor en beneficio de la sociedad canaria, desde múltiples aspectos. En esta edición se reconoce a personas y entidades que se caracterizan por la generosidad y el compromiso con la sociedad canaria, así como la lucha por la igualdad y la empatía por quienes padecen situaciones de vulnerabilidad

Estas distinciones se entregarán en el acto oficial del Día de Canarias, el 30 de mayo, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, junto con los Premios Canarias, que este año se conceden a la Fundación Canaria MAIN, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; el humorista gráfico e ilustrador, José Luis Padilla Morilla (Padylla), en Comunicación; y el arquitecto, Fernando Martín Menis en Internacional.

Estas son las Medallas de Oro otorgadas son las siguientes:

Braulio

Braulio ha formado parte de la historia musical de Canarias y su trayectoria artística está estrechamente vinculada a la identidad cultural del archipiélago y a su proyección exterior. Su legado refuerza el sentimiento de pertenencia y de protección de nuestras islas a través de sus canciones con las que transmite a diferentes generaciones ese sentimiento de canariedad que llevamos grabado en nuestro corazón.

Concierto de Braulio / José Carlos Guerra

Fernando Berge Royo

Desde 2025 Fernando Berge Royo es el presidente honorífico de Cajasiete tras más de 40 años de trayectoria en la entidad. Hablar de la historia de Cajasiete es hablar de la visión, compromiso y humanidad de Fernando Berge y de su apuesta por la formación como motor de transformación, la cooperación como principio de progreso y el desarrollo sostenible como meta común para nuestra tierra.

La Casa de Galicia

Inaugurada en 1951, La Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, nace con el deseo de mantener los vínculos con su tierra de origen pero pronto entabla un fuerte compromiso con la isla. Desde los primeros años, organizó la recogida de juguetes el día de Reyes, para ayudar a las familias con pocos recursos, una labor solidaria que se ha convertido en su seña de identidad más conocida a la que se une la organización eventos sociales, deportivos y benéficos.

Juan Espino Dieppa

Juan Espino es un referente de los deportes de contacto, siendo el primer español en ganar un combate en la prestigiosa UFC (Ultimate Fighting Championship). Conocido como El Trota en la Lucha Canaria y El Guapo en las artes marciales mixtas, destacó también en la lucha senegalesa como el León Blanco. A lo largo de su carrera acumuló múltiples títulos mundiales en disciplinas como Grappling y Lucha Canaria antes de retirarse oficialmente en 2023. Actualmente, continúa ligado al deporte como seleccionador nacional de MMA.

Ron Arehucas

Fundada en 1884, en Arucas, la fábrica destacó pronto por su calidad, obteniendo en 1885 el título de Proveedor de la Real Casa y Corte española. En 1940 nace la denominación oficial de Ron Arehucas, popularmente conocido como "el de las llaves" por la simbología de San Pedro en sus etiquetas. En 1965, la empresa pasó a llamarse Destilerías Arehucas, iniciando una época de expansión que le ha llevado a convertirse en una de las bodegas más grandes de Europa y en un referente de la sociedad canaria.

Arehucas pone en valor la zafra y la calidad de su aguardiente, el alma de sus rones / La Provincia

Pedro Zerolo

La Medalla de Oro de Canarias a Pedro Zerolo, a título póstumo, ha sido propuesta a través de una Proposición No de Ley del Parlamento de Canarias, respaldada mayoritariamente, coincidiendo con el vigésimo aniversario del matrimonio igualitario en España y los diez años de su fallecimiento. Zerolo, un canario universal, se ha convertido en un referente internacional de los derechos civiles y una figura clave en la aprobación de leyes que impulsaron la igualdad y el avance social en España.

Ámate

La asociación Ámate es ante todo una entidad brújula para quienes enfrentan el diagnóstico del cáncer de mama y sus familias. Su equipo, liderado por Carmen Bonfante, transforma el miedo en herramientas de bienestar para ofrecer asesoramiento, orientación y compañía en una etapa tan difícil. La red de Ámate aporta seguridad, dignidad y esperanza y su labor diaria demuestra que el compromiso y la dedicación son las fuerzas que mejor ayudan a sanar.

Antonio López Bonilla

Antonio López Bonilla, Medalla de Oro de Canarias a título póstumo, dejó una huella imborrable en la sociedad tinerfeña en los ámbitos de la educación, la cultura y el deporte. Fue fundador del Colegio Cisneros Alter en el que se han formado ya varias generaciones de alumnos. Como consejero en el Cabildo de Tenerife impulsó el sistema museístico insular y su pasión por el deporte dio vida al CD Cisneros Alter y le llevó a presidir la Federación Española de Voleibol.

María del Carmen Almenara

María del Carmen Almenara Ramos es experta en la vestimenta tradicional canaria, profesora del Centro de Formación Profesional Las Indias y miembro del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife. Ha trabajado en el estudio de la vestimenta tradicional y ha organizado cursos sobre la técnica del bordado en oro. Su trabajo no solo contribuye a la conservación de las tradiciones textiles sino que también busca educar a los jóvenes sobre la importancia de respetar y valorar este legado.

Colegios de Enfermería de Canarias

Los Colegios oficiales de Enfermería de Canarias representan la profesionalidad y humanidad de quienes conforman una parte muy importante del sistema sanitario. Las instituciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife trabajan día a día por garantizar la ética, la formación continua y el rigor profesional entre sus colegiados. En tiempos de adversidad, especialmente tras la pandemia, se han convertido en un escudo de protección y guía que es de justicia reconocer

Club Deportivo In Corpore Sano

El Club In Corpore Sano ha transformado el deporte en El Hierro en un motor de inclusión y valores desde su fundación en Isora en 2011. Liderado por Pili y Víctor, el club ha sido pionero en trail juvenil, consolidando una "familia" que une a distintas generaciones. Su labor trasciende la competición, destacando por proyectos educativos y solidarios que previenen adicciones y promueven hábitos saludables. Con más de 150 integrantes, su compromiso social se refleja en iniciativas para personas con discapacidad y carreras benéficas de gran impacto.

La Danza de las Cintas de Güímar

La Danza de las Cintas de San Pedro está documentada desde 1788, cuando varios vecinos solicitaron permiso al juez real de Tenerife para bailar delante de la imagen del santo, trenzando cintas de colores alrededor de un palo al ritmo del tajaraste. Esta danza está ligada a tradiciones religiosas como San Pedro, la Virgen del Socorro y San Antonio Abad. Hoy en día, la Danza de las Cintas de San Pedro Arriba y la Danza de las Cintas de San Pedro Abajo se relevan anualmente para honrar al patrón .