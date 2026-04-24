El Hospital Insular de Gran Canaria refuerza la seguridad en los tratamientos de riesgo para el paciente oncológico

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado de manera pionera en la Comunidad Autónoma, un innovador sistema de seguridad para la elaboración de medicamentos peligrosos, mediante lector de código de barras y gravimetría.

Este nuevo sistema de seguridad en la elaboración de medicamentos peligrosos protege al paciente oncológico e incrementa la seguridad en la preparación de estos tratamientos que contienen medicamentos de alto riesgo.

La implementación de este sistema se enmarca dentro del Proyecto del Servicio Canario de la Salud de implantación de un sistema de elaboración segura para dichos medicamentos. Este programa supone un aumento en la seguridad del paciente que recibe el tratamiento con medicamentos peligrosos y un aumento de la seguridad en la forma de trabajo de los profesionales utilizando las mejores herramientas disponibles.

Medicamento peligroso

Un medicamento peligroso (MP) es aquel que contiene principios activos con toxicidad inherente.

El NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) clasifica estos medicamentos en tres grupos principales: Medicamentos antineoplásicos (citostáticos), medicamentos no antineoplásicos que cumplen criterios de carcinogenicidad, toxicidad grave a dosis bajas y medicamentos que suponen un riesgo reproductivo (para hombres y mujeres que buscan concebir, o embarazadas/lactantes).

Una enfermera y una farmacéutica del servicio. / La Provincia

Estos medicamentos son considerados medicamentos de alto riesgo ya que son fármacos que tienen una probabilidad muy elevada de causar daños graves o incluso mortales si se produce un error en el transcurso de su utilización.

Sistema de Protección

Por las características de estos medicamentos la implantación de mecanismos de seguridad tanto para los pacientes como para el personal es fundamental. La implantación de este programa supone un avance cualitativo ya que el sistema utiliza lectores de códigos de barras y control de pesada (gravimetría) para asegurar que cada paciente reciba la dosis exacta. Además, genera etiquetas con códigos QR con el que el personal de enfermería de Hospital de Día de Oncología verifica que el tratamiento corresponde al paciente antes de la administración.

Asimismo al estar todo el proceso informatizado aporta unas mejores condiciones de trabajo para el personal elaborador. Así como agiliza el aprendizaje de nuevos profesionales.

Sistema pionero

La implementación de este sistema supone una importante mejora en la elaboración de los denominados medicamentos peligrosos. El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil es uno de los pocos centros que ya lo tienen implantado en España y el único en los hospitales públicos de Canarias.