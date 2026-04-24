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José Mazuelos insta a Santiago Abascal a denunciarlo si cree que se lucra con la migración

La Conferencia Episcopal Española sale en defensa del obispo de Canarias y acusa al líder de la extrema derecha de injuriar

Abascal (i) y Mazuelos (d).

Abascal (i) y Mazuelos (d). / E. D.

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Nuevo capítulo en el culebrón que protagonizan Santiago Abascal, presidente de Vox, y el obispo de Canarias, José Mazuelos, por las políticas migratorias. Lo curioso, la encendida postura de la extrema derecha, tan afín otras veces a la Iglesia católica.

Todo comenzó este miércoles, cuando la Conferencia Episcopal Española reunió a periodistas y a los obispos de las diócesis de Tenerife y Gran Canaria para ahondar en la visita del papa y la arista migratoria que se vive en el Archipiélago a raíz de la ruta Atlántica.

Cuando se le interpeló al obispo Mazuelos por las críticas al proceso de regularización de la situación de migrantes en España, abierto esta misma semana, el prelado dijo que a algunos habría que subirlos en un cayuco sin comida durante cinco días para ver cómo pasaban esa experiencia.

Esa afirmación indignó al presidente de Vox, que retó al obispo a salir de su palacio y pisar la calle para ver el daño que causan los migrantes. E incluyó otro recado para Mazuelos, al asegurar que se lucra con la migración irregular, lo que incluso motivó que el ministro Ángel Víctor Torres o el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, salieran en defensa del prelado y cargaran contra el dirigente de la extrema derecha española.

El obispo de Canarias no se ha amilanado y ha entrado a saco con el presidente de Vox. La mañana de este viernes, a través de los micrófonos de la Cadena Cope, Mazuelos hizo un llamamiento a todos los políticos para sentarse juntos y darle solución a una realidad que no desaparecerá.

Cuando se le recordó el reproche de Abascal de lucrarse con la migración, el obispo Mazuelos invitó a Abascal a: «si yo me estoy lucrando con la inmigración, que vaya a juzgar y me denuncie».

La agencia Efe divulgó que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, acusó a Abascal de injuriar a Mazuelos, al responsabilizarle de hacer negocio con la «inmigración ilegal».

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Además, el también obispo auxiliar de Toledo rechazó el concepto de ‘prioridad nacional’ en el acceso a ayudas sociales y en la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con inmigrantes, y da «prioridad» al Evangelio porque la dignidad de la persona es «intocable», incidió.

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