León XIV lucirá en la misa de despedida una casulla de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá el mediodía del viernes 12 de junio la eucaristía que presidirá el papa León XIV con la que pondrá fin a su visita a España, que comenzará una semana antes en Madrid y lo llevará hasta Barcelona y Gran Canaria. Será una misa de acción de gracias por este viaje pontifical que tendrá acento canario, explica el delegado de Liturgia de la Diócesis de Tenerife, el sacerdote Francisco Hernández.

Fiel al espíritu vaticano que define a la Iglesia católica, todo está «medido y pesado» en la eucaristía, después de someter el trabajo realizado por los laicos y los miembros de las diferentes realidades eclesiásticas que colaboran en los preparativos a la consideración del delegado de Liturgia de la Conferencia Episcopal para el viaje de León XIV a España, quien actúa de interlocutor con Roma, que es quien da finalmente su visto bueno a la propuesta. De hecho, el próximo mes de mayo visitará Tenerife el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo italiano Diego Ravelli –ordenado por el papa Francisco en 2018–, para supervisar sobre el terreno los últimos preparativos de la ceremonia.

Si algo tenía claro el delegado diocesano de Liturgia el pasado 9 de enero, cuando se anunció que venía el papa a Tenerife, entre otros destinos, es que ya se podía poner manos a la obra para preparar la eucaristía. En su caso no ha tenido que esperar a que el Vaticano confirme la agenda del pontífice, porque si hay algo que es marca de la casa es que habría una celebración eucarística. Cuestión aparte es la trascendencia de la cita, pues el sacerdote natural de Granadilla de Abona precisa la relevancia de la ceremonia: en Madrid se dará la bienvenida y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se oficiará la de acción de gracias por la visita a España, un momento histórico. Dentro de esos preparativos, desde la Delegación de Liturgia ya se han encargado cuatrocientos copones para los otros tantos ministros extraordinarios que se encargarán de repartir la eucaristía, así como trescientas estolas, ciento veinte casullas, cien albas y hasta treinta mitras por si a algún arzobispo u obispo se le despista, comenta con humor Hernández, en su afán de tener todo preparado.

Encargados 400 copones, 300 estolas y 120 casullas para la misa en el puerto

En cuanto al guiño canario que marcará la última misa del papa en la visita a España el próximo mes de julio, el maestro diocesano de la ceremonia destaca desde la presencia histórica de las imágenes del Cristo de La Laguna y de la Virgen de Candelaria, que nunca han coincidido juntas en Santa Cruz, a detalles que serán evidentes en la casulla que se ha encargado para el papa, siempre en coordinación con las indicaciones del Vaticano.

«No se trata de hacer nuestra misa, sino de mostrar una Iglesia encarnada con el pueblo sin perder lo esencial de la Liturgia», precisa Francisco Hernández.

Junto a los doscientos sacerdotes de la Diócesis de Tenerife, se calcula que otros tantos llegados de Las Palmas y de otros puntos de la geografía peninsular concelebren con el papa en el puerto santacrucero, a lo que se suman los más de treinta y cinco miembros del séquito papal, así como cardenales, arzobispos y obispos que asistirán. Y eso sin adentrarse en la posible presencia de realidades eclesiásticas de la diócesis que podrían reunir a la superiora general de las bethlemitas o a la fundadora de las hermanas de Marta y María...

También se contará con cuatrocientos ministros extraordinarios que se encargarán de distribuir la comunión entre las más de cincuenta mil personas que se prevé que asistan a la ceremonia de despedida de León XIV de España.

En el recinto portuario se instalarán ocho carpas en las que se custodiarán, como si de tabernáculos se tratara, las formas ya consagradas para el momento de la comunión. Para atender a todas las personas que lo deseen y estén en disposición de participar del sacramento, los ministros extraordinarios estarán identificados porque estarán acompañados por otros tantos voluntarios que portarán un paraguas para que la feligresía los pueda identificar. Se prevé movilizar unos dos mil voluntarios, incluyendo a las personas que repartirán la comunión.

Concelebrarán 200 curas de la Diócesis nivariense más otros tantos de la Península

Más guiños canarios en la celebración de despedida del papa en el puerto: los copones tendrán un diseño alegórico, también se ha propuesto al Vaticano hacer presente la realidad de la diócesis, que es cuatro veces insular, sin precisar si en el ofertorio se hará presente de alguna forma determinada.

La primera gira internacional de León XIV como papa, a la que puso punto final ayer antes de pisar España, fue África. El pontífice afirmó que, aunque un estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan «hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales». Lo dijo tras la polémica entre José Mazuelos, obispo de Canarias, y Santiago Abascal, presidente de Vox, después de que el prelado dijera que hay que «meter a algunos en un cayuco cinco días para ver cómo llegan» los migrantes. Abascal instó al obispo a «salir del palacio» y ver las consecuencias de la llegada de extranjeros.

El papa -en el avión de regreso de África, a preguntas de los periodistas españoles que lo acompañan- indicó que «evidentemente el tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no sólo España, no sólo Europa, también a Estados Unidos, es un fenómeno mundial».

«Y mi respuesta empieza con una pregunta: ¿Qué hace el norte del Globo por ayudar al Sur del Globo y aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y viven ese sueño de que todos quieren ir hacia el Norte pero a veces el norte no tiene respuestas que ofrecer?», se preguntó el papa, que lamentó que sufren «el tema de trato humano y del tráfico de personas».