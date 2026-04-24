La Policía Nacional avisa a los canarios: cuidado con este error en los reembolsos de la Renta si no quieres pagarla dos veces

El pasado 8 de abril comenzó la campaña de la Renta 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Muchos contribuyentes canarios ya han rendido cuentas antes la Agencia Tributaria y ya conocen si les sale a pagar, a devolver o se quedan igual que estaban. Esa resolución es una de las favoritas de los ciberdelincuentes, que aprovechan la devolución económica de los ciudadanos para estafarlos.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Campaña de la renta

"¿Ya has empezado con la campaña de la Renta? Cuidado porque comienza ya y esto también conlleva nuevas estafas", así comienza el micropodcast de la Policía Nacional. El phishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes y consiste en el envío de mensajes a través de SMS o correo electrónico a sus víctimas haciéndose para por un organismo público.

Este tipo de notificación suelen utilizar un tono de urgencia, y en algunos casos incluir enlaces sospechosos que dirigen a la víctima a páginas web falsa, pero que aparentemente parecen oficiales. Todo esto con el objetivo de hacer el fraude lo más realista y conseguir que los ciudadanos estafados caigan en la trampa.

Falsos reembolsos

La gran satisfacción de los contribuyentes es que les salga la declaración de la renta a devolver, aunque eso significa que durante el año la Agencia Tributaria les ha retenido de más y ahí es cuando comienza a actuar los estafadores. "Los ciberdelincuentes también tienen este evento marcado en el calendario e intentarán robar tus datos y tu dinero", asegura la Policía Nacional.

El fraude se hace pasar por la Agencia Tributaria y avisan de un reembolso de impuestos, para cobrarlo debes acceder a un enlace con un simple clic y rellenar tus datos. Una vez caes en la trampa, los ciberdelincuentes ya han conseguido lo que buscan y pueden robar la información personal y el dinero.

Consejos para no pagar la renta en dos ocasiones

"Si no quieres pagar la renta dos veces por error muy atento", advierten los agentes. La Policía Nacional ha lanzado una serie de consejos para que los ciudadanos no piquen en estas estafas:

No hagas clic en enlaces sospechosos

No descarguen archivos adjuntos

Nunca facilites información personal ni bancaria

Verifica siempre la información en canales oficiales de la Agencia Tributaria.

En caso de haber sido víctima, denuncia siempre ante las autoridades para que puedan ayudarte a recuperar tus cuentas bancarias. "Si algo te genera duda, mejor entra directamente en la web oficial y compruébalo tu mismo", concluye.