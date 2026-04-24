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Previsión de la Aemet para el sábado en Canarias: ligero ascenso de las mínimas y viento alisio intenso

El Archipiélago registrará este sábado intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero ascenso, y viento alisio flojo a moderado, más intenso en la provincia oriental y con tendencia a arreciar por la tarde.

Habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.

En cuanto al estado de la mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 5, marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 22

TENERIFE

Intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas en zonas bajas. Alisio flojo en general, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y arreciando por la tarde; en cumbres centrales, viento de componente norte disminuyendo a flojo durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio flojo en general, más intenso en vertientes este y noroeste y arreciando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 23

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles, en especial en el noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo en general, más intenso en vertientes sureste y noroeste y arreciando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo en general, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste y arreciando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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