Un proyecto de la ULPGC utiliza la neurociencia para crear la experiencia turística perfecta en Canarias: "El turismo no es sólo el sol y la playa"

Teletransportarte de manera virtual a un hotel de Maspalomas desde Madrid, presentarte la oferta gastronómica de un bochinche de Las Palmas de Gran Canaria desde Barcelona y crear un itinerario personalizado según tus gustos. Lo que antes habría sonado a una novela de ficcón se ha convertido en una realidad gracias a la ciencia. Ayer se abrieron las puertas al Canarias Living Lab, el nodo del Archipiélago que lidera una red homónima de 450 laboratorios en agencias de viaje por toda España, una iniciativa pionera en el mundo. En ellos, se combina, entre otras tecnologías, encefalografías, realidad virtual inmersiva e inteligencia artificial para leer las emociones del viajero y confeccionar la experiencia turística perfecta para cada persona.

El turismo no es sólo el avión, el turista, el sol y la playa: también es ciencia e innovación Javier Franco — Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias

Sergio Moreno, director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigador principal del proyecto, expone las dos vertientes del proyecto. Por un lado, los Living Labs: espacios ubicados en agencias de viaje de toda la geografía española en las que se realizan las labores de recopilación de datos.

Teletransportación virtual

En cada uno, el turista dispone de gafas de realidad virtual con las que teletransportarse virtualmente a destinos turísticos de las Islas, como hoteles, en un entorno de simulación tridimensional que tiene integrado un sistema de valoración. Utilizando sus propias manos, pueden saltar entre ubicaciones (por ejemplo, de la habitación a la piscina) y puntuar diversas categorías según su opinión, con el objetivo de comparar entre distintos alojamientos.

También cuenta con salas inmersivas de 360º en las que, por ejemplo en el sector de la gastronomía, el usuario puede conocer cada ingrediente que compone la oferta de un restaurante del Archipiélago, sus características nutricionales, e incluso información transmitida por el propio cocinero explicando la elaboración de cada plato.

Los datos sobre el impacto de la experiencia se recogen en tiempo real utilizando tecnología de neurociencia, como el uso de encefalografía, técnicas de seguimiento ocular, grabaciones de las expresiones faciales o a través de la conductancia de la piel, para "entender las decisiones que se toman de manera subconsciente, lo que genera una nueva forma de mejorar la experiencia del turista", explica Moreno.

Neuroturismo e inteligencia artificial

Por otro lado, también se han desarrollado 15 agentes de inteligencia artificial, que, además de acompañar la experiencia del usuario mediante recomendaciones y crear itinerarios personalizados según los gustos del cliente, están orientados a apoyar al sector hostelero. En este sentido, por ejemplo, se ha creado un agente que ayuda en la toma de decisiones sobre qué iniciativas potenciar y cuáles descartar y otro que forma y evalúa a los profesionales del sector.

La otra vertiente del proyecto es el laboratorio Emotur del Tides, "el primero especializado en neuroturismo en el mundo", cuenta Moreno: la instalación encargada de procesar todos los datos recopilados. Mediante técnicas de neurociencia y neuromarketing, analizan las decisiones del turista para mejorar la oferta que se promociona desde el Archipiélago.

El director del Tides cuenta que, actualmente, el proyecto está en proceso de escalabilidad, y se está trabajando en diferentes propuestas "en el resto del territorio europeo". Moreno confirma que ya existen acuerdos con universidades de países como Sudáfrica o Chile para seguir extendiendo su área de actuación.

Financiación

La iniciativa, que ha supuesto una inversión total en el Archipiélago cercana a los 19 millones de euros (alrededor de 15 millones desde el Gobierno central y 4 desde el autonómico), está financiada con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y cofinanciado por la comunidad autónoma.

De igual manera, está coordinado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) del Gobierno de Canarias e integra a la ULPGC, a través de su laboratorio Emotur, y a la Universidad de La Laguna (ULL).

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, afirma que es lógico que una universidad como la grancanaria "cuente con infraestructuras, proyectos e institutos de investigación punteros a nivel mundial" orientados al sector turístico, que representa más del 40% del PIB de Canarias. Proyectos como el Canarias Living Lab "demuestran que el turismo no es sólo hacer actividades y acoger turistas", si no también fomentar la innovación "basada en la ciencia y el conocimiento".

Javier Franco, director de la Aciisi, valora la importancia de este proyecto, que "va a ser un antes y un después para el turismo de Canarias y el resto de España" e incide en que una de las partes más importantes de la iniciativa llega ahora, con el proceso de diversificación "para que aterrice en el tejido productivo del Archipiélago". Finalmente, suscribe la opinión del rector Serra al respecto del turismo y añade que "no es sólo el avión, el turista, el sol y la playa", si no que también es ciencia e investigación.