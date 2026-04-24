La verdad sobre Quevedo y Nueva Línea en ‘El baifo’: así nació la colaboración más comentada

La colaboración entre Quevedo y Nueva Línea ya es oficial. Después de semanas de especulaciones, silencios y desmentidos previos, el propio artista ha confirmado en declaraciones exclusivas a La Provincia que el tema conjunto forma parte de El baifo, el nuevo disco con el que vuelve a mirar a Canarias desde una dimensión artística y simbólica muy marcada. En el tracklist difundido por el cantante, la canción aparece bajo el título de “Al golpito”, una de las sorpresas más comentadas del álbum.

La noticia no solo despeja uno de los rumores musicales más virales de los últimos meses en el Archipiélago. También reordena el relato de todo lo ocurrido antes. Porque, tal y como explica ahora Quevedo, cuando empezaron las preguntas públicas y la insistencia mediática, aquella colaboración todavía no había tomado forma definitiva. Es decir: el rumor fue más rápido que la realidad.

El rumor llegó antes que la canción

“A mí alguien me preguntó y yo no lo tenía en la cabeza todavía. O sea, yo lo sabía, pero ni lo había hablado con ellas”, explica el cantante en esta conversación con La Provincia. Su reflexión ayuda a entender por qué tanto su entorno como las propias integrantes de Nueva Línea evitaron confirmar algo que todavía no estaba cerrado del todo.

Lejos de una estrategia calculada de despiste, Quevedo dibuja un proceso mucho más natural. La idea existía como intuición, como una posibilidad artística abierta, pero todavía no como una operación rematada. “Yo decía en mi cabeza: vale, a lo mejor para tal puede ser que si me sale un tema que yo digo “aquí van ellas””, relata.

La frase es reveladora porque sitúa la colaboración en el lugar exacto en el que nació: no como una maniobra de marketing, sino como una decisión musical que fue madurando hasta encontrar su sitio. La viralidad, en este caso, fue por delante del estudio. Y eso explica el desconcierto de los meses anteriores, cuando cada pregunta pública sobre el asunto chocaba con respuestas evasivas o negativas.

Una confirmación que encaja con el espíritu de El baifo

La presencia de Nueva Línea en El baifo no es una anécdota aislada dentro del disco. Encaja, en realidad, con la lógica de un proyecto profundamente atravesado por referencias canarias, tanto en el título como en la imaginería y en varias de sus colaboraciones. Quevedo presentó el álbum esta semana en la playa de Las Canteras con un espectáculo de drones y, poco después, hizo público un repertorio de 14 temas en el que aparece “Al golpito” ft. Nueva Línea junto a otras alianzas con nombres como Elvis Crespo, Tonny Tun Tun o Los Gofiones.

El propio nombre del álbum, El baifo, remite a un canarismo de fuerte carga identitaria, y el conjunto del disco ha sido interpretado como una reafirmación de las raíces del artista. En ese contexto, la incorporación de un grupo canario como Nueva Línea no solo suma interés musical: también refuerza el discurso de un trabajo que mira a la tierra de origen sin complejos y que convierte lo local en una seña de ambición artística.

“La experiencia fue brutal”

Una vez concretada la colaboración, el tono de Quevedo es inequívoco: entusiasmo, admiración y respeto. “El rumor se dio antes de que fuera realidad, pero nada, la experiencia fue brutal”, resume. El artista no se queda ahí. También dedica palabras muy elogiosas al grupo y a su equipo: “Ellas son la leche, todo el equipo ha hecho un trabajo muy grande, han conseguido cosas enormes, que de verdad yo las admiro un montón”.

Sus declaraciones no solo certifican la existencia del tema. También revelan que la conexión artística y personal ha sido positiva. Hay en sus palabras una voluntad clara de reconocer el momento que vive Nueva Línea y de validar públicamente un fenómeno que ha conectado con muchísimo público dentro y fuera de Canarias.

Ese reconocimiento resulta especialmente significativo viniendo de un artista del alcance de Quevedo. Porque la colaboración no funciona aquí como un gesto paternalista ni como un guiño superficial a la actualidad viral, sino como una alianza que él mismo presenta desde la admiración. No habla de oportunidad pasajera, sino de talento, trabajo y respeto por una trayectoria que, en los últimos tiempos, ha ganado una enorme visibilidad.

La Provincia

Del silencio a la celebración

Lo que durante meses fue materia de especulación ya puede leerse, por tanto, como una historia de tiempos cruzados: primero llegó el ruido, después la realidad. Y ahora, por fin, la confirmación. La versión que ofrece Quevedo permite reinterpretar con más justicia todo lo anterior: no es que se negara una colaboración ya cerrada, sino que la posibilidad se convirtió en certeza más tarde, cuando la canción encontró su sitio real dentro del álbum.

Quizá por eso sus palabras finales tienen tanto peso. Más que zanjar un rumor, abren una expectativa nueva. “Espero que sigan triunfando un montón y que se disfruten este tema, que lo cantemos en directo juntos en algún momento y que la gente lo disfrute”, afirma.

Ahí está, probablemente, la siguiente pantalla de esta historia: ver a Quevedo y Nueva Línea defender “Al golpito” sobre un escenario. De momento, lo que ya queda claro es que una de las colaboraciones más comentadas del universo canario reciente ya no pertenece al terreno de la sospecha, sino al de los hechos. Y que, en El baifo, Quevedo no solo ha confirmado un fichaje muy esperado: también ha terminado de subrayar que su nuevo disco quiere sonar, mirarse y sentirse desde Canarias.