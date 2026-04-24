Ya es oficial: estas son las nuevas ayudas para los autónomos canarios

El Ejecutivo pone en marcha un paquete de medidas destinado a los trabajadores por cuenta propia con el fin de equilibrar la vida laboral y familiar. El plan incentiva además la contratación para fortalecer el tejido empresarial ante la actual coyuntura económica.

¿En qué consiste el nuevo paquete de ayudas?

Los autónomos podrán percibir un apoyo económico para contratar a una persona que los sustituya durante el descanso por nacimiento, adopción o acogimiento, conjuntamente con los supuestos de riesgo durante el embarazo o la lactancia. Dicha ayuda será de 1.100 euros al mes durante el tiempo de sustitución.

Además, la contratación se puede efectuar incluso hasta 15 días antes de la baja para respaldar el relevo en el negocio. En caso de que haya algún riesgo en el embarazo o en el proceso de lactancia, la subvención podrá alcanzar los 8.800 euros.

Foto de archivo del presidente Fernando Clavijo (d) y su vicepresidente Manuel Domínguez en sus escaños del Parlamento / Ramón de la Rocha / Efe

Asimismo, si se decide mantener a la persona en plantilla con un contrato indefinido, se podrá aspirar a una nueva ayuda de 7.500 euros, que subirá hasta los 9.000 euros si se trata de colectivos prioritarios, como mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad. En este sentido, el programa destinado a mayores de 52 años también se encuentra incluido en estos colectivos.

¿Existen ayudas para las familias?

Sí, en este caso, Canarias podrá subvencionar el 75% de los gastos de guarderías, centros de cuidado, campamentos en vacaciones escolares y otros objetivos de conciliación, con un tope de 3.000 euros. Los gastos de comedor y los servicios de atención fuera del horario lectivo también se pueden incluir siempre que se aporte la correspondiente factura.

Canarias podrá subvencionar el 75% de los gastos de guarderías / LP

¿Es posible contratar a perfiles seniors?

Solo si la persona autónoma no tiene empleados en el momento de la contratación ni los ha tenido en los seis meses anteriores. Si se cumplen los requisitos, se podrá solicitar una ayuda de 5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa o de 6.000 euros en el caso de municipios de menos de 10.000 habitantes.

En definitiva, estas herramientas no solo alivian la carga administrativa y económica de los autónomos, sino que refuerzan su capacidad para mantener la actividad y generar empleo.