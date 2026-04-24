Televisión Canaria renueva los rostros de los servicios informativos del fin de semana

En tu opinión ¿qué papel deben desempeñar las televisiones autonómicas en un territorio diverso y fragmentado como Canarias?

María (en adelante M): La televisión autonómica debe ser el hilo conductor que nos une. Nuestra labor es vertebrar el territorio, dando voz a todas las islas y reflejando la realidad de cada rincón. Somos el espejo donde los canarios se ven reflejados, y en un Archipiélago como el nuestro, ese papel de cohesión y cercanía es esencial para entender quiénes somos y qué nos preocupa.

Ignacio (en adelante I): Las televisiones autonómicas, entre ellas la Televisión Pública de Canarias, desempeñan un papel importante porque podemos contar todo aquello que no cuentan otros medios de comunicación y, de esta forma, los canarios y las canarias estén más informados que en ningún sitio. En una era en la que prolifera la desinformación y las noticias falsas es muy importante, más que nunca, que existan para que de esta forma nuestra región, a pesar de estar fragmentado, pueda estar muy bien informada.

Cada pareja de presentadores imprime un ritmo distinto. ¿Qué toque personal quieren dar a los informativos del fin de semana?

M: Busco aportar un tono de serenidad y confianza que hoy resulta necesario frente a la saturación informativa. Mi objetivo es trasladar el rigor periodístico desde un espacio de calma, priorizando que el espectador no solo entienda qué sucede y por qué le afecta, sino que sienta que tiene en nosotros un punto de referencia claro, seguro y cercano para informarse.

I: A mí, siempre me ha gustado que me expliquen las cosas de manera muy sencilla. Entonces lo que quiero aportar es lo mismo y con naturalidad, sencillez, objetividad y rigor, es decir, que la noticia sea cual sea la entienda desde el médico más cualificado hasta cualquier abuela de los canarios y canarias que nos estén viendo. O sea, una información que sea apta y entendible para todo lo, para toda la audiencia.

¿Qué les ilusiona más compartir esta nueva etapa profesional en Televisión Canaria?

M: Esta etapa profesional me llega en un momento de plena madurez y profundo trabajo interior, lo que me permite afrontar el reto de presentar el Telenoticias los fines de semana con serenidad y confianza plena. Lo que más me ilusiona es volver a conectar con los canarios y canarias desde ese lugar, y ahora, además, con la responsabilidad del servicio público. Me motiva especialmente el poder ser un punto de encuentro informativo donde los ciudadanos obtengan las claves de la actualidad de nuestras islas y los asuntos que les ocupan.

I: Lo que más me ilusiona es poder transmitir a toda la audiencia de la Televisión Pública de Canarias el trabajo de mis compañeros porque, al fin y al cabo, nosotros solamente somos la imagen. Ya sé que es un tópico y es lo típico que se suele decir, pero es que es la verdad, es decir, la gente solamente ve a María y a Nacho, pero detrás hay un equipo enorme de redactores, cámaras, equipo técnico, dirección, que gracias ellos hace que nosotros nos sintamos más arropados, más seguros y podamos transmitir toda la información que ellos han recopilado durante la jornada. Entonces, también es una gran responsabilidad por respeto o solamente a la audiencia sino también a nuestros compañeros.

El fin de semana permite un análisis más reposado. ¿Hay algún tema que les gustaría potenciar y que no suele tener cabida en la inmediatez del día a día?

M: Es cierto que el fin de semana permite un análisis más reposado y, por ello, me gustaría potenciar ese ‘después’ de la noticia. Me interesa poner el foco en la resiliencia, en las soluciones que nacen de la ciudadanía y en todas esas historias de transformación personal que no siempre tienen cabida en la inmediatez del directo. Más que temas específicos, me gustaría que cambiásemos la forma de contar las historias, desde una perspectiva más de creación que de destrucción, que es a lo que estamos acostumbrados en la vida.

I: Sí, a mí lo que me gustaría contar, sobre todo, los fines de semana aparte de las noticias de actualidad son aquellas que a lo mejor entre semana no tienen tanta cabida como son noticias personalizadas, noticias de historias de los canarios y canarias, que hay muchísimas. Porque la noticia no solamente está en la actualidad política o en la económica, que ya de por sí son temas aparte de toscos y muchas veces poco amables. Pues lo que sí me gustaría y el objetivo en las telenoticias del fin de semana es contar esas noticias más amables, más personales y con más historia.

Si ocurriera una noticia de gran impacto en pleno fin de semana como fue la erupción del volcán de La Palma, un domingo ¿cómo afrontarían esa última hora?

M: Con máxima calma y rigor, insisto en esto. El directo es lo que más me apasiona de mi profesión. Y sabiendo que hay un equipo de grandes profesionales detrás de cada informativo, la presentadora y el presentador son sólo una pequeña parte. En situaciones así, la prioridad es informar con precisión, sabiendo que somos un canal de servicio público para los ciudadanos, que cuando ocurren este tipo de eventos, nosotros somos el primer espacio que ellos buscan para conocer qué está ocurriendo y tomar decisiones que pueden ser importantes para su vida.

I: Siempre la afrontaría primero con objetividad, con mucho rigor y, como te dije antes, también con la mayor naturalidad y sencillez posible. Obviamente, los nervios del directo te pueden hacer pasar una mala jugada, porque oye, que uno se entera ahí en directo lo que está ocurriendo, pues las emociones muchas veces uno no las puede filtrar o domar como a uno le gustaría. Pero, ante todo, la contaría tal cual como es y con mucho orgullo de estar ahí para estar trasladarle a la audiencia cualquier última hora que suceda el fin de semana.

¿Tienen algún código visual para ayudarse si lo necesitan en algún momento?

M: Estos días juntos he sentido mucha complicidad con Nacho, el simple hecho de mirarnos antes de empezar y sonreír me da mucha paz. Hemos hablado sobre cómo apoyarnos si surge cualquier imprevisto técnico, que ocurren, aunque el espectador en casa no suele apreciarlo. Tenemos claro que la clave es la naturalidad; si algo falla, lo mejor es compartirlo con el espectador y seguir adelante.

I: De momento, no. Cierto es que estoy pendiente de ella y por su mirada puedo entender o intuir en cada momento si necesita que la ayude con el prompter o en el directo. Pero sí, ya esa comunicación no verbal ya la vamos haciendo nuestra, de cada uno.

¿Y algún ritual, manía o rutina antes de entrar en plató que se pueda confesar?

M: Nada que esconder, yo soy súper transparente. Comunicamos no sólo con la voz, también con la imagen, la presencia, el cuerpo, la gestualidad. Como rutina aprovecho el ratito en maquillaje y peluquería para respirar y poner conciencia en el cuerpo, como un espacio de calma, de volver a mí. Y ritual, mis amuletos, siempre voy acompañada de mis minerales que me aportan mucha seguridad.

I: De momento, no. No tengo ningún ritual ni manía. Soy una persona espiritual, creyente y a lo mejor pido un poco de fuerza y tranquilidad. Yo sé que, que Dios no va a actuar en que me salga todo bien, pero me da impulso hablar con alguien que existen que es real y que está ahí.

Esta es una pregunta cruzada: María ¿qué crees que aportará Nacho en esta nueva experiencia. Ignacio ¿qué consideras que sumará María?

M: Equilibrio, autenticidad, entusiasmo. Porque Nacho tiene una energía muy bonita, transmite tranquilidad, que es muy importante en un espacio como el plató. Nuestra labor implica una gran responsabilidad y, aunque estamos concentrados, siempre le encuentro en un gesto simple, como una sonrisa, y sé que estamos juntos en ello. Creo que nuestra fuerza reside en una combinación de estilos, y nos compenetramos muy bien porque nos escuchamos, y esa complicidad es lo que realmente vamos a proyectar cada fin de semana.

I: Profesionalidad, frescura, rigor y, sobre todo, mucha luz hacia su compañero, hacia mí (se ríe). Gracias a ella, este informativo va a ser un buen informativo, como lo ha sido también en ediciones anteriores, porque la verdad que compartir esta experiencia con María que lleva trabajando en los medios, con tanta profesionalidad y con tanto apoyo es un gran regalo, no solo profesional sino también, emocional y es algo que no solo me aporta a mí, también, a toda la audiencia que nos vea.