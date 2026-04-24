La visita del Papa León XIV a Gran Canaria dispara inscripciones y voluntariado

La inminente visita del Papa León XIV a Gran Canaria despierta un gran interés entre la población del archipiélago. A pocas semanas de la celebración de la misa central en el Estadio de Gran Canaria, el ritmo de inscripciones sigue incrementándose y la movilización ciudadana se consolida como uno de los elementos más destacados de este acontecimiento. Para muchos canarios esta es una cita que, más allá de lo religioso, tiene un efecto social y comunitario sin precedentes recientes para la Isla y el Archipiélago.

La organización confirma que la respuesta de los fieles está superando todas las previsiones iniciales. Las parroquias de la diócesis canalizan gran parte de las inscripciones, lo que permite estructurar la asistencia de forma colectiva. En muchos casos, muchas parroquias ya superan el centenar de voluntarios inscritos.

Este incremento progresivo responde también al interés de muchos sectores sociales, entre ellos se incluyen los centros educativos de enseñanza católica. Para estas comunidades escolares, la propuesta de acudir de manera conjunta ha tenido una acogida significativa. Y en todos ellos ha fomentado la participación de estudiantes, docentes y familiares.

Además, la posibilidad de asistir tanto de manera individual como en grupo ha facilitado el acceso a perfiles muy diversos. La organización insiste en que la opción comunitaria no solo simplifica la logística, sino que también refuerza el sentido de pertenencia durante la celebración.

Canales de inscripción accesibles

Con el objetivo de garantizar que todas las personas interesadas puedan registrarse sin dificultades, se han habilitado distintos canales de inscripción. La vía principal es digital, a través de una plataforma diseñada para el evento. Sin embargo, debido a la brecha digital que afecta a algunos colectivos que quieren estar presentes en los actos de la visita papal, se han puesto en marcha algunos puntos de atención presencial.

Lucía Feijoo Viera

Estos espacios están repartidos por distintas localidades del Archipiélago, e incluyen parroquias y centros religiosos en municipios como Telde o Vecindario, así como en otras islas como Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, uno de los puntos más relevantes se encuentra en Teror, en la basílica de Nuestra Señora del Pino, un lugar de referencia para la religiosidad popular en Canarias.

Los equipos de apoyo de estos lugares ayudan a completar el proceso de inscripción, resuelven dudas y facilitan el acceso a quienes no están familiarizados con las herramientas digitales. Todo en aras de garantizar que nadie quede excluido por razones tecnológicas o logísticas.

Voluntariado en cifras récord

Lo más llamativo de la preparación del evento es la elevada cifra de voluntarios. Ya, casi finalizando el mes de abril, el número de personas inscritas para colaborar supera ampliamente las expectativas iniciales, y se barajan cifras en torno a las 1.800 personas. Un número que pone de manifiesto la implicación de la ciudadanía en la organización de la visita.

Estos voluntarios desempeñarán funciones esenciales en distintas áreas. Entre sus responsabilidades, la atención a los asistentes, la gestión de accesos, el apoyo en tareas informativas y la colaboración en dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria. Su papel será fundamental para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

La coordinación de este numeroso equipo humano implica también un importante esfuerzo formativo y logístico. Por lo que se han preparado sesiones informativas y preventivas para afianzar que todos los participantes conozcan sus funciones y actúen de manera eficiente durante la visita de León XIV.

Un evento con impacto organizativo

La celebración de la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria requiere una planificación detallada. No es solo gestionar la afluencia de miles de personas, también hay que coordinar multitud de aspectos como son los relacionados con la movilidad, la seguridad y los servicios básicos.

Tanto las autoridades locales como la diócesis de Canarias trabajan de forma conjunta. Se establecerán protocolos que permitan un desarrollo ordenado y fluido de la jornada. Esto incluye la organización de accesos, la distribución de espacios dentro del recinto y la coordinación con servicios de emergencia.

El obispo de Canaria, la secretaria de Cáritas de la provincia oriental, el prelado de Tenerife y el portavoz prensa de la Conferencia Episcopal, de izquierda a derecha. / El Día

Además, se estudian medidas particulares para facilitar el transporte de los asistentes, especialmente de aquellos que se desplazarán desde otras Islas o municipios. La logística, por lo tanto, es uno de los pilares fundamentales para el éxito del evento.

Preparativos en marcha

A medida que se acerca la fecha señalada, los preparativos progresan en los diferentes frentes. Desde la adecuación del recinto hasta la coordinación de los voluntarios. Todos los detalles se revisan al milímetro para asegurar que todo se desarrolle según lo previsto.

La comunicación con los voluntarios es fundamental, por lo que se ha establecido el uso de diferentes canales para informar sobre horarios, accesos y recomendaciones. Esta labor informativa es esencial para esquivar incidencias y facilitar la experiencia de los asistentes.

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025. / FABIO FRUSTACI / EFE

El proceso de inscripción, aún, está abierto. Esto permite que nuevas personas se sumen tanto como participantes como voluntarios. La tendencia al alza confirma que el interés por la visita del Santo Padre genera atracción.

La frase clave que resume este momento es clara: “La expectación por la visita del Papa León XIV a Gran Canaria dispara las inscripciones y el voluntariado”. Este fenómeno no solo se traduce en cifras, sino también en una movilización social que pone de relieve el papel de la comunidad en la implicación de grandes eventos. En palabras de la organización, se trata de una oportunidad para vivir la experiencia de forma conjunta, donde “pueden ir en comunidad a la celebración”.